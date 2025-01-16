Що категорично не можна садити біля малини, бо врожаю не буде: поради досвідчених городників

Малина – досить вибаглива рослина, тому біля неї не можна садити деякі городні культури, бо врожаю можна не дочекатися. Та й самі кущі можуть хворіти через таке "сусідство". Розповідаємо, посилаючись на матеріал ресурсу "Новини.LIVE", що в жодному разі не можна садити біля кущів малини.

Які рослини не можна садити біля малини, бо врожаю не буде

Виноград може повністю придушити ріст і розвиток малинових кущів, бо він вкрай агресивний. Тому малинник може просто засохнути.

може повністю придушити ріст і розвиток малинових кущів, бо він вкрай агресивний. Тому малинник може просто засохнути. Редиска й петрушка. Ці городні культури не лише негативно впливають на ріст та розвиток малини, вони також погіршують смак ягід.

Ці городні культури не лише негативно впливають на ріст та розвиток малини, вони також погіршують смак ягід. Обліпиха, бузина, жасмин погано вживатимуться з кущами малини, бо вони конкурують між собою за поживні речовини.

погано вживатимуться з кущами малини, бо вони конкурують між собою за поживні речовини. Полуниця, суниця, чорниця й лохина. Якщо висадити ці рослини поряд з малинником, ягід можна не чекати. Бо такі сусіди конкуруватимуть з малиною за ресурси. До того ж, полуниця може стати причиною загнивання кореневої системи кущів малини.

Якщо висадити ці рослини поряд з малинником, ягід можна не чекати. Бо такі сусіди конкуруватимуть з малиною за ресурси. До того ж, полуниця може стати причиною загнивання кореневої системи кущів малини. Баклажани й картопля також є розповсюджувачами кореневої гнилі. Після зараження цією хворобою кущі малини одразу сохнуть і гинуть.

також є розповсюджувачами кореневої гнилі. Після зараження цією хворобою кущі малини одразу сохнуть і гинуть. Помідори й перець. На ділянці, де сидів перець, малину можна садити лише через чотири роки, так само й після помідорів. Ці городні культури належать до родини пасльонових, тому можуть переносити вертицильозну кореневу гниль, яка вражає й малину.

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