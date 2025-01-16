Що категорично не можна садити біля малини, бо врожаю не буде: поради досвідчених городників

Напевно, у кожного господаря на присадибній ділянці росте малина, бо ця ягода не лише смачна, а й надзвичайно корисна.
Малина – досить вибаглива рослина, тому біля неї не можна садити деякі городні культури, бо врожаю можна не дочекатися. Та й самі кущі можуть хворіти через таке "сусідство". Розповідаємо, посилаючись на матеріал ресурсу "Новини.LIVE", що в жодному разі не можна садити біля кущів малини.
Які рослини не можна садити біля малини, бо врожаю не буде
- Виноград може повністю придушити ріст і розвиток малинових кущів, бо він вкрай агресивний. Тому малинник може просто засохнути.
- Редиска й петрушка. Ці городні культури не лише негативно впливають на ріст та розвиток малини, вони також погіршують смак ягід.
- Обліпиха, бузина, жасмин погано вживатимуться з кущами малини, бо вони конкурують між собою за поживні речовини.
- Полуниця, суниця, чорниця й лохина. Якщо висадити ці рослини поряд з малинником, ягід можна не чекати. Бо такі сусіди конкуруватимуть з малиною за ресурси. До того ж, полуниця може стати причиною загнивання кореневої системи кущів малини.
- Баклажани й картопля також є розповсюджувачами кореневої гнилі. Після зараження цією хворобою кущі малини одразу сохнуть і гинуть.
- Помідори й перець. На ділянці, де сидів перець, малину можна садити лише через чотири роки, так само й після помідорів. Ці городні культури належать до родини пасльонових, тому можуть переносити вертицильозну кореневу гниль, яка вражає й малину.
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