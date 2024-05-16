Що ми їмо - клубніку, полуницю чи суницю садову: як правильно називати ягоди українською

Яка різниця між полуницею та клубнікою

В Україні розпочався сезон полуниці. Як правильно називати ягоду, яка вирощується в Україні та закордоном – полуниця, клубніка, суниця? Дуже часто в народі називають суницею мілку дику ягоду, а полуницею - клубніку велику, ту, яку вирощують на городах або у теплицях.

Як правильно називати ягоди

Як роз'яснив заступник директора по науковій роботі Інституту садівництва Національної академії аграрних наук Олександр Ярещенко “З наукового (ботанічного) погляду вирощують суницю садову, російською "землянику садовую" (Fragaria ananassa)", прямий переклад з латині – ананасну".

За словами науковця "клубніка" - це не лише суржик з російської. Виявляється є і "клубніка", але це інший вид ягоди (Fragaria moschata), який в культурі зустрічається рідко.

Дрібна суниця – це сорт Fragaria vesca, ці культурні сорти називають ще суницею місячною або альпійською.

Дуже часто суницю садову помилково називають клубнікою, бо справді існує стереотип, що суниця росте в лісі та дрібна, а клубніка - це велика ягода.

Полуниця – це фактично синонім назви суниця садова, який поширився з західних регіонів на всю Україну. На заході полуницю ще називають трускавкою. У цьому разі трускавка – це діалектизм, а не суржик.

Отже, ми садимо, купуємо, консервуємо суницю садову або полуницю.

В лісі можемо назбирати просто суницю. Але ні в якому разі не "земляніку"

І десь там, хтось інколи вирощує клубніку.

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