Що може трапитися, якщо тримати ключі на столі: народні прикмети застерігають не робити цього

Згідно з віруваннями наших пращурів, стіл володіє особливо сильною енергетикою, а тому класти на нього ключі не варто.

За народними прикметами, стіл — це саме той предмет, яким ми користуємося щодня. А тому він може набиратися негативної енергетики, притягуючи у родину бідність та нещастя.

До столу завжди ставилися з особливою дбайливістю. Наприклад, заборонялося залишати його брудним. Намагалися ніколи не пошкоджувати предмет, часто змінювали скатертини і протирали від пилу.

Згідно з народними прикметами, ключі на стіл не клали. Тримали їх зазвичай на тумбочці. Це було пов'язано з віруванням, що такі дії можуть накликати неприємності: від вередливих дітей до проблем з самим будинком.

Завжди обирали якесь одне місце, де тримали ключі. Наприклад, кишеня чи гачок на стіні. Так можна було вберегти себе від проблем. Поганою прикметою вважалося забути ключі вдома. Вірили, що це призведе до погіршення пам'яті.

Також ніколи не приносили ключі, які знайшли на вулиці. Це, за віруваннями, притягували в оселю чужу енергетику, яка могла бути поганою. Найкраще — знайти їхнього власника і якнайшвидше віддати.

Важливо також старатися відкривати двері дуже обережно, щоб ключ не зламався. Це може призвести до того, що будинок втратить захист від нечистої сили. Якщо ж така неприємність все-таки трапилася, потрібно якомога швидше замінити замок і ключ.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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