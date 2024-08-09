Що можна додати в картопляне пюре, щоб було максимально смачно: є кілька секретів

Справжнє картопляне пюре можна назвати досить примхливою стравою. Воно не любить оброблення блендером, а ще його досить просто зіпсувати одним невірним рухом. А ось покращити смак класичного пюре значно складніше.

Якщо ви хочете, щоб звичний гарнір заграв новими фарбами, спробуйте ці п'ять неймовірних варіантів.

Шпинат та васабі

Добре промийте листя шпинату, не віджимаючи, відправте на сковорідку, щільно прикрийте кришкою. Вода, яка стікає з листя, допоможе приготувати шпинат, ніби на пару. Через 3 хвилини листя трішки прив'яне, зморщиться та потемніє, тепер можете додавати його у картопляне пюре. Пропорції прості: на дві третини картоплі візьміть одну шпинату.

Відварену картоплю потрібно розімнути у пюре, додати теплого молока за смаком, шматочок вершкового масла, з'єднайте з добре віджатим та нашаткованим шпинатом. Додайте ще трішки будь-якого натертого сиру. А наприкінці ще пів чайної ложки васабі. Завдяки японській гірчиці пюре стане зеленуватим, а його смак буде гострішим.

Таке картопляне пюре буде ідеально смакувати з жирною рибою, наприклад, лососем чи камбалою.

Яблука з гірчицею

Так картопляне пюре готують у французькій Нормандії. Яблука потрібно використовувати щедро, у рівній пропорції з картоплею. Очистіть та наріжте картоплю невеликими кубиками, відваріть до готовності. Потім у ту ж каструлю додайте порізані такими ж кубиками яблука без шкірки. Варіть разом ще 10 хвилин. Потім злийте зайву воду і ще варіть хвилин 5, щоб вся рідина вийшла.

Тепер можна картоплю і яблука розім'яти, додати велику порцію вершкового масла і не забудьте про гірчицю в зернах. Перед подаванням таке пюре можна посипати подрібненою петрушкою.

Таке картопляне пюре найкраще підійде до будь-якого м'яса, яке смакує з тушкованими яблуками.

Оливкова олія і печений часник

Часник містить велику кількість фруктового цукру, який карамелізується під час температурного впливу, а тому гострота продукту починає відчуватися ще сильніше. В пюре можете додавати цілі головки часнику і не боятися переборщити. Але перед цим з часникової головки не забудьте зрізати верхівку, полийте її оливкової олією і відправте в розігріту до 200 градусів духовку на 15 хвилин.

У вже розім'яту картоплю додайте часник, розмішайте і влийте в пюре оливкову олію першого віджимання. Так ви доповните часниковий смак трав'янистими нотками оливок. Хоча ви додаєте мало інгредієнтів, але картопляне пюре повністю змінює свій смак.

Подавати таке картопляне пюре слід з яловичиною.

Чебрець і каштани

В супермаркетах сьогодні вже можна знайти каштани, а тому рекомендуємо спробувати незвичне українцям картопляне пюре. До каштанів ідеально підійдуть такі спеції як чебрець та імбир. Беріть менше каштанів, ніж самої картоплі, розтовчіть обидва продукти, залийте гарячим молоком, киньте туди гілочку розмарину, чебрецю, нарізаний шматочками імбир. Залишіть на 7-8 хв, щоб настоялося. Потім не забудьте вийняти всі спеції.

Не забудьте про шматочок вершкового масла. Таке картопляне пюре ідеально підійде до качки, перепілки, кролика або баранини.

Чилі і лайм

Якщо ви хочете додати азійську нотку в звичайне картопляне пюре, спробуйте цей варіант. Розтовчіть картоплю з 2 ст. ложками оливкової олії, додайте сік і цедру одного лайму, 1 рубаний перець чилі і листочки кінзи. Посоліть і додайте ще спеції, якщо необхідно.

Звичайна картопля одразу перетвориться на екзотичну страву. Вона прекрасно поєднується з креветками, білою рибою, смаженою тріскою.

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