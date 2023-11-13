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Що можна додати в магазинний ґрунт для розсади: кілька засобів – і ідеальна суміш готова

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
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Що можна додати в магазинний ґрунт для розсади: кілька засобів – і ідеальна суміш готова

Що можна додати в магазинний ґрунт для розсади / Фото: Pexels

Ґрунт – важливий фактор, який впливає на успішне вирощування розсади квітів і городніх культур. Якщо ви купуєте його в магазині, краще додати кілька компонентів.

Якщо у вас немає можливості заготовляти ґрунт восени, для висаджування квітів і розсади можна використовувати магазинний продукт. Однак за допомогою простих добавок його склад можна значно покращити.

Біогумус

Цей продукт перероблення органічних речовин (бадилля, стебел тощо) дощовими хробаками найкраще підходить для того, щоб збагатити магазинний ґрунт корисними речовинами, значно покращуючи його родючість. Однак якщо ви збираєтеся спочатку гартувати землю перед висаджуванням насіння, краще біогумус додавати вже після її остигання. Так ви точно будете впевнені, що не знищили корисну мікрофлору.

Пісок

Перед додаванням його у ґрунт обов'язково промивайте. Із землею пісок змішують у співвідношені 1 до 9. Так ви отримаєте доволі пухкий ґрунт, в якому не застоюватиметься зайва волога.

Доломітове борошно

Чим покращити магазинний ґрунт / © Pexels
Чим покращити магазинний ґрунт / Фото: Pexels

Цей засіб чудово підходить, якщо потрібно зменшити кислотність ґрунту. Його не можна використовувати за бажанням, а лише після ретельного аналізу землі, щоб не нашкодити майбутнім рослинам.

Знезараження

Мабуть, це найголовніший пункт під час підготування магазинного ґрунту для висівання насіння чи висаджування квітів, однак початківці часто його пропускають, вважаючи, що земля з магазина не може містити нічого шкідливого. Насправді часто у фірмовому пакеті можна знайти і личинки, і плісняву, і грибки. Тому щоб не ризикувати розсадою, краще спочатку ґрунт знезаразити. Зробити це можна кількома способами:

  • викласти на лист, а потім прогріти в духовці за температури 85 градусів близько 20 хвилин;
  • додати рожевий розчин марганцівки;
  • пролити окропом.

Після знезараження спеціалісти рекомендують додати у ґрунт біодобриво та зачекати бодай тиждень перед висіванням або висаджуванням.

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Дата публікації
Перегляди
452
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