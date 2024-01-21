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Що можна і не можна готувати в алюмінієвому посуді: ви точно про це не знали

Що можна і не можна готувати в алюмінієвому посуді: ви точно про це не знали

Чи можгна готувати в алюмінієвому посуді

Що можна і не можна готувати в алюмінієвому посуді

Алюмінієвий посуд  і сьогодні є досить популярним насамперед через невисоку вартість.  Проте, занепокоєння викликає метал, з якого зроблений цей посуд, а саме алюміній. Наскільки він небезпечний для здоров'я, що можна і не можна готувати в алюмінієвому посуді. 

Новий алюмінієвий посуд у звичайних умовах не шкідливий для організму, захищає від нього оксидна плівка, якою покритий алюміній. Але за певних умов, наприклад, під дією кислот, що містяться в овочах та фруктах, захист може бути зруйнований.

Що не можна готувати в алюмінієвому посуді та чому 

При впливом кислот, які є в продуктах виділяються певні солі, які накопичуються в організмі. А якщо зберігати продукти в такому посуді, то таких солей накопичується в їжі ще більше.

 Як стверджують експерти  в такому посуді категорично не можна готувати гострі та кислі страви.  Для цього краще використовувати посуд із нержавіючої сталі. 

В алюмінієвому посуді не рекомендується готувати

  • червоний та зелений борщ, капусняк,  
  • не рекомендується варити солону рибу, буряки, томати.
  • компоти та варення,
  • квасолю в томатному соусі, тушковану та квашену капусту, будь-які маринади та кислі соуси,
  • кисломолочні продукти, такі як сметана, ряжанка, сир, кефір,
  • не варто готувати в алюмінієвому ківшику харчування для дітей.
  • не можна кип'ятити молоко.

 І тим більше як стверджують експерти, не можна зберігати продукти --  в кислому і лужному середовищі алюміній може «збагатити» блюдо, що зберігається в місткості. Тому потрібно дотримуватися правила,  як тільки страва приготована, перекладати  її у призначений для цього контейнер або емальований посуд.

Замість звичайного алюмінієвого посуду можна використовувати литий алюмінієвий посуд, він довговічний і за властивостями цілком можна порівняти з чавуном. 

Що безпечно готувати в посуді з алюмінію

Кухонне начиння з алюмінію ідеальне для варіння нежирних сортів м'яса, пельменів, макаронних виробів, яєць, фруктів та овочів з низьким вмістом кислоти.

 Алюмінієвий посуд можна використовувати, що варити:

  • бульйони на основі м'яса та риби, вуха,
  • яйця,
  • макарони, млинці, вареники, пельмені – загалом вироби, виготовлені з тіста;
  • страви з овочів, в яких немає оцту та інших кислот, – картоплі, кабачків, баклажанів та ін.

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