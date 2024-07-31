Коли Медовий, Яблучний і Горіховий Спаси 2024 року, що можна і не можна святити на ці свята

Що можна і не можна святити на Медовий, Яблучний та Горіховий Спаси

Кожного року християни східного обряду відзначають Яблучний, Медовий та Горіховий Спас. Назва свят пояснює, що освячують у церкві.

Коли буде Медовий, Яблучний, Горіховий Спас у 2024 році

Першим відзначають Медовий Спас, який в народі також називають Маковієм. Цього дня віряни вшановують три святині: Животворний Хрест Господній, Образ Спасителя та ікону Володимирської Божої Матері.

У 2024 році Медовий Спас святкуватимуть 1 серпня.

Через декілька днів після Маковія відзначається Яблучний Спас, інша назва цього свята – Преображення Господнього. В цей день традиційно готують страви з яблук та розпочинають збирання врожаю.У цьому році Яблучний Спас святкуватимуть 6 серпня.

Завершується цикл свят Горіховим Спасом. Це свято присвячене перенесенню Нерукотворного образу Господнього до Константинополя. У 2024 році Горіховий Спас святкуватимуть 16 серпня.

У народних традиціях ці свята пов'язуються зі збором нового урожаю.

Мед вважається чи не найголовнішим продуктом на свято Маковія. У регіонах України різні традиції щодо освячення меду. Освяченим медом обов'язково пригощають сусідів та родичів. Від Медового Спаса бджолярі починають готувати вулики на зиму.

Яблука є головним фруктом в кошику на Яблучний Спас. До свята Преображення Господнього заведено пекти будь-яку випічку з яблуками.

На Горіховий Спас печуть хліб та пироги. Це потрібно робити з борошна, яке вродило нещодавно. Крім того, сіють різні культури, садять озимі та збирають пшеницю.

Що кладуть до кошика на Спаса

У кошик на Спаса потрібно класти овочі та фрукти нового врожаю – все, що дала земля. Вважається, що освячені продукти мають особливу силу. Кошик з продуктами – це дари, за які віряни дякують Богові. Тому несуть до церкви фрукти: груші, сливи, виноград. Кладуть і овочі: морква, картопля, квасоля та інші. У західних регіонах України збереглося повір'я, що якщо покласти освячену картоплину в місце зберігання картоплі на зиму, вона добре зберігатиметься.

На Маковія до церкви несуть продукти бджільництва і макові зерна, освячують сезонні цілющі трави — пижмо, полин, ромашку, деревій, звіробій, руту тощо.. Освячені квіти збирають у букет і зберігають у домі для захисту від нечисті.

На Яблучний Спас віряни, в першу чергу несуть святити до церкви яблука, тільки після освячення їх можна їсти. Також до храму можна приносити груші, сливи, виноград, горіхи, мед, горох у стручках.

На Горіховий Спас крім горіхів святять колоски, борошно і випічку, оскільки друга назва свята — Хлібний Спас. Освячений хліб обов'язково роздають усім членам сім'ї.

Що і чому не можна святити на Спаса

Не можна святити алкоголь, матеріальні цінності. На Медовий і Яблучний Спаси також не можна святити м'ясо, яйця і молочні продукти. Це пов'язано з тим, що до 14 серпня триває Успенський піст, протягом якого заборонено їсти продукти тваринного походження.

Читайте також: