Що можна носити замість джинсів: від карго до легінсів – варіанти на будь-який смак

Що носити, коли хочеться створити зручний образ, але звичайні джинси вже набридли? Читайте про сім варіантів, які можуть стати у пригоді влітку і не тільки.

Широкі атласні штани

Обирайте ті, які найбільше нагадують звичайні піжамні. Домашній стиль все ще залишається на піку популярності, поступово заміщуючи спортивний. Такий образ має стильний, свіжий і досить елегантний вигляд. Водночас на першому місці завжди стоїть комфорт.

Що носити замість джинсів? / Фото: Instagram

Носити широкі атласні штани можна із сорочкою, модним кроптопом чи приталеним блейзером. Тут усе залежить від ситуації та погоди.

Бермуди

Ідеальний варіант саме для кінця літа – початку осені. Останні роки бермуди залишаються досить популярними. Вони чимось нагадують обрізані чоловічі штани. Цікаво, що бермуди можуть замінити джинси навіть у досить суворому дрес-коді, додаючи образу зручності.

Що носити замість джинсів? / Фото: Instagram

Обирайте штани приблизно на одну долоню вище за коліно. Хоча сьогодні можна знайти і варіанти в довжині міді, які чимось нагадують капрі, залишаючись водночас досить широкими. Їх можна поєднувати з чим завгодно: сорочкою, оверсайз жакетом, кроптопом, кросівками чи підборами.

Джинсова максіспідниця

Її можна назвати найлогічнішою заміною джинсам. Тим більше, що такі максі зараз у тренді. Сміливо доповнюйте спідницю тими самими речами, які б ви носили з джинсами.

Що носити замість джинсів? / Фото: Instagram

Ось кілька простих варіантів поєднань. Влітку можна носити джинсову максіспідницю з футболками, майками, топами-бюстьє. Восени переключитися на светри, водолазки, укорочені кардигани. Не варто все заправляти у спідницю, спробуйте погратися з пропорціями.

Трикотажна мідіспідниця

Якщо ви шукаєте м'якіший, жіночніший і класичніший варіант, можна замінити джинси трикотажною мідіспідницею. Вони повернулися в моду приблизно сім років тому і за цей час в їхньому зовнішньому вигляді майже нічого не змінилося.

Що носити замість джинсів? / Фото: Instagram

Існує чимало варіантів таких спідниць: від таких, що облягають, до широких. Вони поєднують у собі комфорт та універсальність, адже їх можна вдало поєднувати з різним верхом.

Модні штани палаццо

Ще кілька років тому широкі штани в підлогу вважалися вечірнім варіантом гардеробу. Однак сьогодні вони стали частиною повсякденного образу.

Що носити замість джинсів? / Фото: Instagram

Завдяки своєму крою палаццо візуально витягують силует. Стилісти радять поєднувати їх із найпростішим одягом. А взуття можна обирати будь-яке: від човників до грубих черевиків. Однак є в них і один мінус. Через довжину штани палаццо доведеться прати щоразу після виходу. Тому обирайте матеріали, за якими легко доглядати, наприклад, бавовну чи віскозу.

Карго

Цього літа карго можна було побачити на всіх модницях світу. Вже кілька разів ці штани намагалися повернутися в моду. Наприклад, Кім Кардашян активно носила їх ще чотири роки тому.

Що носити замість джинсів? / Фото: Instagram

Карго – штани, які за своїм настроєм підійдуть всім. Їх можна поєднувати з класикою (жакети, босоніжки) або носити зі щоденними речами (футболка, кросівки).

Легінси

З усієї нашої добірки цей елемент можна вважати найбільш спірним. Багато хто впевнений, що легінси можна носити лише до спортзали. Але вони вже кілька років тому замінили спочатку скінні, а тепер і всі інші види джинсів.

Що носити замість джинсів? / Фото: Instagram

Для щоденних образів краще обирати неспортивні варіанти без різноманітних акцентів (сітка, декор). Носити їх можна з тим самим, що й улюблені джинси. А якщо почуваєтеся надто оголеною, додайте подовжений верх.

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