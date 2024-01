Що можна подарувати коханому чоловіку чи хлопцю на День закоханих: десять найкращих варіантів

Вибір подарунка залежить від кількох факторів: смаків чоловіка чи хлопця, ваших фінансових можливостей, бажання дотримувати традицій Дня святого Валентина. Вам, звичайно, видніше, якому презенту кохана людина зрадіє найбільше. Але ми підібрали кілька варіантів оригінальних подарунків на 14 лютого, щоб вам було з чого обирати.

Умовно всі подарунки на День святого Валентина можна поділити на романтичні, практичні та оригінальні (або жартівливі). Можна обрати якийсь один напрямок чи комбінувати кілька. Наприклад, до практичного і корисного подарунка додати якийсь милий чи романтичний сюрприз.

Романтика і атмосфера кохання

Без святкової атмосфери цього дня нікуди. Коли за вікном все ще зима, хочеться створити максимальний затишок і тепло вдома. Тому, якщо ви вирішили святкувати на своїй території, додайте трішки романтики і вечірнього затишку за допомогою свічок, гірлянд, ліхтариків. Налаштує на потрібний лад вечеря при свічках чи шоколад, приготовлений своїми руками. Такий сюрприз для хлопця на 14 лютого точно припаде до серця.

Звичайно, крім приємної атмосфери хочеться подарувати коханому і щось більш матеріальне. Особливо важко вибрати подарунок тим парам, які ще не переступили через букетний період. Тоді до вибору ставляться дуже ретельно і з хвилюванням.

Ювелірні прикраси і аксесуари

Оригінальний подарунок хлопцю на 14 лютого / Фото: Unsplash

Хоча хтось може назвати ювелірні прикраси банальним подарунком, але тут можна використати фантазію. Тим більше, що сьогодні є величезний вибір різних подарунків для чоловіків. Звичайно, краще не дарувати коханому символ свята — серце. Краще підбирати прикрасу у тому стилі, який носить чоловік. Ось кілька варіантів:

тестильний чи якісний шкіряний ремінь — сьогодні існує чимало форм пряжок, тому окрім стандартних моделей можна знайти голови тварин і птахів, фентезійні мотиви, тематичні, брендовані.

годинник — хоча мобільний телефон замінив багато функцій наручного годинника, проте останній залишається зручним і популярним, іноді він навіть вважається статусним аксесуаром (головне підібрати під стиль життя та смак чоловіка — фітнес браслет, розумний годинник, шкіряний чи металевий ремінець тощо).

браслет — чоловічі аксесуари відрізняються більш суворим виконанням, можна знайти варіанти зі шкіри, металу, з підвісками чи без.

кулон чи підвіска — деякі чоловіки носять прикраси на шиї із задоволенням, головне підібрати правильний аксесуар (є фентезійні, тематичні, у вигляді голів тварин чи птахів).

перстень — стильно виглядають варіанти з гравіруваннями чи мінералом, але тут потрібно враховувати смаки свого коханого.

Їстівні презенти: і не лише своїми руками

Такі сюрпризи входять до переліку недорогих. Звичайно, ви можете самостійно приготувати щось смачненьке, або придбати подарунок у магазині. Це може бути:

кава чи чай — в залежності від смаків коханого;

шоколадки — особливо популярними перед Днем закоханих є з милими написами, наприклад, "10 причин, чому я тебе кохаю" тощо);

печиво з прогнозами — жартівливий подарунок;

різнокольорові льодяники — часто продаються у баночках, наче "ліки" від нудьги, стресу на роботі тощо;

їстівні букети — можна підібрати такі продукти, які любить ваш коханий;

імбирні пряники у вигляді серця;

шоколад у формі машини, мотоцикла, інструментів тощо.

Що може бути приємнішим, аніж подарувати приємний смак коханій людині? Тим більше, що всі смаколики можна розділити і з'їсти разом за переглядом романтичного фільму.

Подарунок для тепла та затишку

Як здивувати коханого чоловіка на 14 лютого / Фото: Unsplash

14 лютого — це все ще зима і надворі буває прохолодно. Щоб зігріти кохану людину і подарувати їй частинку тепла, зверніть увагу на такі подарунки до Дня святого Валентина:

домашні капці — стануть чудовим презентом від дівчини, яка турбується про свого хлопця;

плед — ця річ ніколи не буде зайвою;

светр, світшот чи футболка — сьогодні можна знайти якісний друк на одязі, щоб доповнити річ малюнком, який точно сподобається коханому;

теплий халат — він буде згадувати про вас щоразу, коли йтиме з ванни до спальні;

нижня білизна — такий подарунок можуть дозволити собі лише справжді близькі люди, можна обрати оригінальний принт;

піжама — також можна підібрати під смак вашого коханого.

Парні презенти, які сподобаються чоловіку чи хлопцю

Повз парні сувеніри точно не варто проходити, якщо ви шукаєте оригінальний подарунок на День святого Валентина. Тут можна знайти все, що завгодно: від брелоків до футболок чи халатів. Можна навіть виготовити на замовлення, щоб презент мав дійсно важливе значення для вас обох. Особливо популярними серед парних написів є: "Давай назавжди", "Mrs." та «Mr.», "Він мій", "Вона моя", "The King", "His Queen", "One", "Love", "Моя половинка", "Мій чоловік завжди правий", "Моя дружина мене любить". Але ви можете бути оригінальною і створити будь-який принт.

Подарунки з користю для тіла

Що подарувати коханому чоловіку на День закоханих (14 лютого) / Фото: Unsplash

Це практичні подарунки, які ніколи не вийдуть з моди. Сюди відносяться піни для гоління, гелі для душу, шампуні та мило. Лише не варто дарувати коханому дешевий гель чи будь-який шампунь. Все-таки варто підійти до вибору презенту ретельно.

Наприклад, спробуйте відшукати косметику ручної роботи. Чоловіку можна придбати:

мило у формі пляшки, машини, мотоцикла;

засоби для гоління та після гоління;

набір для догляду за бородою;

натуральний шампунь для волосся.

Зазвичай крафтову косметику ще й оригінально запаковують, що додає особливого романтизму. А ще корисний презент покаже вашу турботу.

Сертифікати і майстер-класи

Не варто забувати і про враження, адже емоції у подарунок — це завжди безцінно. Коханому хлопцю чи чоловіку на 14 лютого можна подарувати:

абонемент на курс масажу — особливо, якщо чоловік багато сидить в офісі чи часто втомлюється;

уроки верхової їзди, їзди на мотоциклі чи квадроциклі — тут все залежить від смаків хлопця;

сертифікат в улюблений магазин — щоб він міг купити те, про що давно мріяв;

записування пісні — такий подарунок сподобається музиканту;

урок танців — можна записатися разом.

Оригінальні подарунки на 14 лютого: приємні дрібнички

Існують і недорогі подарунки на День святого Валентина, які принесуть не менше користі і приємних емоцій. Такі дрібниці роблять повсякденне життя яскравішим. Головне знати про його смаки та хобі. А ось і кілька варіантів:

якісна кава, турка, нова чашка для справжнього кавомана;

набір ексклюзивного чаю і заварник любителю чаю;

корисні дрібниці в машину для водія;

спортивні аксесуари, якщо чоловік веде активний спосіб життя;

унікальні і оригінальні шкарпетки в подарунковій упаковці;

проектор зоряного неба для справжнього романтика;

фартух чи кулінарна книга, якщо коханий любить готувати.

По суті, важливо пам'ятати, що справа не в коштовності подарунка, а в його емоційній наповненості. Іноді досить виявити увагу і вибрати щось, що сподобається саме вашому коханому.

Конструктори: це не лише для дітей

Що подарувати коханому на День святого Валентина / Фото: Unsplash

Чоловіки люблять робити щось своїми руками. Можливо, ваш коханий з дитинства мріяв про конструктор Лего? Тож чому не подарувати йому його зараз. Та й ви можете вдвох скласти модель, особливо, якщо вона дуже детальна і вимагає часу.

Не менш популярними є 3D-конструктори, які містять об'ємні фігурки. Багато з них досить складні навіть для дорослих. А пізніше вони будуть прикрашати полицю у його квартирі.

Подарувати коханому на 14 лютого можна також і механічний конструктор, за допомогою якого можна створити робота.

Без гумору нікуди: жартівливі подарунки

Гумористичні сувеніри — цікавий спосіб зробити коханому приємний сюрприз на День святого Валентина. Звичайно, обирайте презенти з романтичним підтекстом. Це можуть бути:

медаль другої половинки чи грамота "Найкращому чоловіку";

чекова книга бажань з різними побажаннями, які ви будете виконувати;

настільна гра для двох.

Також незвичайний сувенір можна зробити і своїми руками. Адже те, для чого докладаються зусилля, цінується найбільше.

