Що можна подарувати підлітку на Новий рік 2025: найкращі ідеї, щоб здивувати і порадувати

Обрати подарунок на Новий рік підлітку — завдання не з легких. Спростити його можна за допомогою нашого переліку ідей.

Вибираючи подарунок будь-якій людині на Новий рік, найкраще орієнтуватися на її вподобання і смаки. Якщо ж говорити про підлітка, то тут важливо не купувати нічого за принципом "я б у його/її віці хотів (чи хотіла) саме такого", адже ваші бажання можуть і не збігатися.

Ми зібрали перелік універсальних подарунків, які підійдуть як хлопчику, так і дівчинці.

Кросівки

Підлітки сьогодні слідкують за модою не менше, ніж дорослі. Але найпопулярнішим взуттям серед молоді залишаються кросівки, що світяться в темряві. Вони гарантують, що вся увага 100% буде прикута до дитини, а сучасних підліток від такого точно не відмовиться.

Крокомір

Корисний подарунок, який допоможе підлітку і батькам слідкувати за здоров'ям. Головне — обирайте яскраві, веселі кольори. Перевага фітнес-трекеру (ще одна назва крокоміру) полягає в тому, що він записує кількість кроків, що були пройдені за день, а також показує, скільки калорій було витрачено.

Різноманітні гаджети

Саме про них мріє кожен сучасний підліток. Це може бути смартфон, планшет чи електронна книга. Головне, дізнайтися завчасно, про який гаджет мріє дитина. А ще для підлітків вкрай важлива марка і модель, тому про них також краще дізнатися до того, як ви підете купувати техніку.

Настільний футбол

Не лише підлітки хлопчики, але й дівчатка з радістю зіграють у таку цікаву гру. Вона захоплює надовго, а в компанії від неї просто неможливо відірватися. Навіть дорослим буде цікаво керувати іграшковими футболістами.

Портативна зарядка

Надзвичайно корисний подарунок, особливо в реаліях сьогодення, коли часто вимикають світло. Підлітка дуже важливо завжди перебувати на зв'язку зі своїми друзями, тому розряджений телефон може стати справжнім лихом. Обирайте яскраву зарядку з дизайном, який притягує погляди.

Атрибутика з улюбленого фільму

Це можуть бути кулон, м'яка іграшка, подушка, шкарпетки чи різноманітні дрібниці. Наприклад, шанувальникам "Гаррі Поттера" підійде шарф з кольорами улюбленого факультету чи навіть чарівна паличка. А любителі "Голодних ігор" будуть щасливі отримати брошку як у головної героїні.

Майстер-клас

Це чудова ідея для підлітка, адже дитина таким чином отримає купу позитивних емоцій та вражень, а ще може навчитися чогось нового. Можна підібрати майстер-клас з рукоділля, кулінарії чи навіть драйвове заняття на спеціальних стрибунцях-джамперах.

Настільна гра

Сьогодні існує дуже багато різноманітних настільних ігор, які можуть "затягнути" підлітка в свій світ на довгі години і подарувати надзвичайно позитивні емоції. Вибирайте жанр, який найбільше сподобається конкретній дитині.

Спортивне снарядження

Якщо ви точно знаєте, що підліток захоплюється спортом, можна подарувати йому відповідне снарядження. Воно точно викличе радість. Наприклад, якщо дитина часто катається на сноуборді, можна підібрати стильні аксесуари до нього.

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