Що можна покласти в банки з огірками, помідорами замість оцту

Продукти, які можуть замінити оцет в консервованих огірках, помідорах
Оцет додають до консервації, щоб вона довше зберігалася. Завдяки оцту консервовані огірки та помідори виходять смачними та хрусткими.
Але бувають випадки, коли оцет з якихось причин протипоказаний, крім того, існує думка, що оцет не дуже корисний для здоров'я. Розповідаємо, чим його можна замінити.
Що додати до консервації замість оцту
- Оцет можна замінити лимонною кислотою. Щоб отримати аналог оцтової есенції 70%, потрібно одну столову ложку лимонної кислоти розвести в двох столових ложках води. А для отримання розчину, подібного оцтовій есенції 9%, потрібно одну чайну ложку лимонної кислоти розвести в 14 ложках води.
- Лимони також використовують замість оцту. У трилітрову банку огірків потрібно додати шість нетовстих кілець лимона.
- Чудовим консервантом є порічки. На трилітрову банку потрібно буде дві склянки червоних порічок з гілочками.
- Підійде також брусниця, журавлина – на трилітрову банку потрібно буде 100 грамів ягід.
- Можна додати 100 г кислих яблук. Замість плодів можна використовувати їх сік.
- Багато кислоти, яка має консервувальні властивості є у щавлю, його теж потрібно додати у розрахунку 100 г на трилітрову банку
Деякі господині замість укусу додають горілку – 50 г на трилітрову банку.
Замість оцту можна додати сіль та законсервувати овочі певним чином без стерилізації, і вони також будуть довго стояти
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