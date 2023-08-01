Що можна покласти в банки з огірками, помідорами замість оцту

Продукти, які можуть замінити оцет в консервованих огірках, помідорах

Оцет додають до консервації, щоб вона довше зберігалася. Завдяки оцту консервовані огірки та помідори виходять смачними та хрусткими.

Але бувають випадки, коли оцет з якихось причин протипоказаний, крім того, існує думка, що оцет не дуже корисний для здоров'я. Розповідаємо, чим його можна замінити.

Що додати до консервації замість оцту

Оцет можна замінити лимонною кислотою . Щоб отримати аналог оцтової есенції 70%, потрібно одну столову ложку лимонної кислоти розвести в двох столових ложках води. А для отримання розчину, подібного оцтовій есенції 9%, потрібно одну чайну ложку лимонної кислоти розвести в 14 ложках води.

. Щоб отримати аналог оцтової есенції 70%, потрібно одну столову ложку лимонної кислоти розвести в двох столових ложках води. А для отримання розчину, подібного оцтовій есенції 9%, потрібно одну чайну ложку лимонної кислоти розвести в 14 ложках води. Лимони також використовують замість оцту. У трилітрову банку огірків потрібно додати шість нетовстих кілець лимона.

також використовують замість оцту. У трилітрову банку огірків потрібно додати шість нетовстих кілець лимона. Чудовим консервантом є порічки. На трилітрову банку потрібно буде дві склянки червоних порічок з гілочками.

є На трилітрову банку потрібно буде дві склянки червоних порічок з гілочками. Підійде також б русниця, журавлина – на трилітрову банку потрібно буде 100 грамів ягід.

– на трилітрову банку потрібно буде 100 грамів ягід. Можна додати 100 г кислих яблук . Замість плодів можна використовувати їх сік.

. Замість плодів можна використовувати їх сік. Багато кислоти, яка має консервувальні властивості є у щавлю, його теж потрібно додати у розрахунку 100 г на трилітрову банку

Деякі господині замість укусу додають горілку – 50 г на трилітрову банку.

Замість оцту можна додати сіль та законсервувати овочі певним чином без стерилізації, і вони також будуть довго стояти

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