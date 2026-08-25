Що можна покласти в банки з огірками, помідорами замість оцту

Що додати замість оцту

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Оцет додають до консервації, щоб вона довше зберігалася. Завдяки оцту консервовані огірки й помідори виходять смачними і хрусткими.

Але бувають випадки, коли оцет з якихось причин протипоказаний, крім того, існує думка, що він не дуже корисний для здоров'я. Розповідаємо, чим його можна замінити.

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Що додати до консервації замість оцту

Оцет можна замінити лимонною кислотою . Щоб отримати аналог оцтової есенції 70%, потрібно одну столову ложку лимонної кислоти розвести у двох столових ложках води. А для отримання розчину, схожого до оцтової есенції 9%, потрібно одну чайну ложку лимонної кислоти розвести в чотирнадцяти ложках води.

Лимони також використовують замість оцту. У трилітрову банку огірків потрібно додати шість нетовстих кілець лимона.

Чудовим консервантомє порічки. На трилітрову банку потрібно буде дві склянки червоних порічок із гілочками.

Підійдуть також брусниця, журавлина – на трилітрову банку потрібно буде 100 грамів ягід.

Можна додати 100 грамів кислих яблук . Замість плодів можна використовувати їхній сік.

Багато кислоти, яка має консервувальні властивості, є у щавлю, його теж потрібно додати з розрахунку 100 грамів на трилітрову банку.

Деякі господині замість укусу додають горілку – 50 грамів на трилітрову банку.

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Замість оцту можна додати сіль і законсервувати овочі певним чином без стерилізації, і вони також довго стоятимуть.

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