Що можна посадити на місці, де росла картопля, щоб наступного року зібрати ще більший урожай

В серпні городники починають викопувати картоплю. Щоб ділянка не пустувала, краще засадіть її тими рослинами, які допоможуть відновити родючість землі.

Сидерати, крім відновлення родючості, також допомагають позбутися деяких хвороб та шкідників. Тому їхнє висівання дуже важливе для городу.

На тих грядках, де росли сидерати, ґрунт стає повітряним та пухким, вони підживлюють землю, оздоровлюють її після цілого сезону роботи.

Після картоплі городники рекомендують висівати ті рослини, які допоможуть заповнити нестачу азоту, фосфору та калію. Саме ці корисні речовини найбільше витягує ця культура, поки росте у землі.

Тобто, найкращими рослинами для висаджування після картоплі, стануть будь-які бобові сидерати, які насичуватимуть ґрунт азотом. Зокрема, люцерна, горох, люпин, буркун.

А ось, щоб відновити запаси фосфора та калію найкращим помічником стане жито. Городники також вказують, що ця рослина додатково допоможе позбутися популяції дротяника, яка може погіршити майбутній урожай.

Найкраще після картоплі робити суміш з жита та наявних у вас бобових, якою потім засівають грядки. Як тільки рослини підростуть, їх краще закласти в ґрунт, перекопавши його, або залишити на зиму.

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