Що можна садити біля полуниці: найкращі сусіди для гарного врожаю

Вирощування полуниці може стати набагато ефективнішим, якщо правильно підібрати рослини-компаньйони. Ці рослини не лише захищають полуницю від шкідників та хвороб, а й покращують її смак та врожайність.

Фахівці радять садити такі культури біля полуниці

Що посадити біля полуниці

Для захисту від шкідників та хвороб:

Цибуля, часник та шавлія відлякують шкідників, таких як попелиці та кліщі, завдяки своєму сильному аромату.вони є природними репелентами для багатьох шкідників, зокрема довгоносика, який може завдати шкоди полуниці. Висадка цих рослин поруч із полуницею допомагає захистити її від шкідників та деяких хвороб.

Петрушка, окрім того, що є чудовим компаньйоном, також може відлякувати деяких шкідників.

Огірочник, або бораго, є привабливою рослиною з опушеним листям, яке має легкий огірковий смак. Вважається, що огірочник, посаджений поруч із полуницею, покращує її смак. Крім того, квіти огірочника є магнітом для запилювачів, таких як бджоли, метелики та мухи, які сприяють кращому запиленню та підвищенню врожайності полуниці.

Календула, відома своїми лікувальними властивостями, допомагає боротися з попелицями та іншими шкідниками, а також знижує ризик захворювань рослин, таких як фітофтороз та мозаїка.

Чорнобривці, завдяки своїм специфічним фітонцидам, відлякують нематод, довгоносиків, цибулеву муху та інших ґрунтових шкідників, а також покращують якість ґрунту та діють, як природна мульча.

Чебрець, завдяки своїм антисептичним властивостям, відлякує слимаків та равликів, а також запобігає розвитку грибкових захворювань.

Лаванда, з її сильним ароматом, відлякує попелиць, павутинного кліща та інших комах.

М'ята, окрім відлякування шкідників, також зменшує зростання бур'янів, створюючи природний ґрунтовий покрив.

Рослини, які покращують родючість і ґрунту та засвоєння поживних речовин:

Редиска та морква розпушують ґрунт, покращуючи його структуру та аерацію. Вони не конкурують за поживні речовини, оскільки їх коренева система розташована на різних глибинах. Це дозволяє ефективно використовувати ґрунтові ресурси та зменшує ризик виснаження ґрунту. Крім того, морква сприяє покращенню родючості ґрунту та приваблює запилювачів.

Бобові (квасоля, горох, сочевиця) не лише збагачують ґрунт азотом, але й покращують його структуру, сприяючи кращому проникненню води та поживних речовин. Вони здатні фіксувати азот з повітря, збагачуючи ним ґрунт, що сприяє росту полуничних кущів. Крім того, коренева система бобових покращує структуру ґрунту, роблячи його більш пухким та аерованим.

Чорнобривці також покращують якість ґрунту та діють, як природна мульча.

Залучення запилювачів:

Помідори та базилік, висаджені поруч, приваблюють бджіл та інших запилювачів, що сприяє кращому запиленню полуниці.

Огіркова трава є магнітом для бджіл, що збільшує кількість запилених квіток полуниці.

Лаванда також приваблює бджіл своїм ароматом.

Шавлія приваблює корисних комах, таких як сонечка і златоглазки, які, крім боротьби зі шкідниками, також беруть участь у запиленні.

Інші корисні сусіди:

Шпинат, висаджений між рядами полуниці, захищає її від бур'янів та шкідників, створюючи природний ґрунтовий покрив.

Салатна зелень не конкурує з полуницею за поживні речовини, а також може служити як ґрунтовий покрив. Шпинат, салат, базилік, щавель та рукола можна висаджувати поруч із полуницею без шкоди для неї. Вони швидко дозрівають і не створюють значної конкуренції за ресурси, а також допомагають утримувати вологу в ґрунті та пригнічують ріст бур'янів.

Календула допомагає знизити ризик захворювань рослин, таких як фітофтороз та мозаїка.

Небажані сусіди для полуниці

Варто уникати висадки деяких рослин поруч із полуницею, оскільки вони можуть негативно впливати на її ріст та врожайність. Наприклад, капуста, броколі та кольорова капуста є небажаними сусідами для полуниці, оскільки вони можуть конкурувати за поживні речовини та вологу, що призводить до зниження врожайності.

Отже, правильний підбір сусідніх рослин для полуниці може значно покращити її врожайність, захистити від шкідників та забезпечити здоровий розвиток рослин. Враховуючи сумісність культур та їх вплив на ґрунт, можна створити оптимальні умови для росту та розвитку полуниці на вашій ділянці.

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