Що можна сіяти в червні: які овочі та зелень не пізно садити в перший місяць літа

Які овочеві культури ще не пізно посіяти на своєму городі у червні

Беззаперечний факт, що навесні — час, коли на городі робота кипить. Через це, може статися, що щось буде не зроблено, деякі грядки можуть залишитися пустими. Але це не страшно, в червні, можна все надолужити, посіяти, посадити зелень, овочі, коренеплоди.

Що посадити, посіяти в червні

Зелень: салат, кріп, шпинат

Сіють салат навесні, у квітні-травні, перший врожай з відкритого ґрунту в такому разі збирають в кінці травня, на початку червня. Але врожай салату можна збирати протягом усього літа варто підсівати салат кожні два тижні. Головне підібрати відповідне насіння, адже сорти салатів поділяються на літні, весняні та осінні. Головне, щоб салатна зелень не гірчила, регулярно її поливати, особливо в спекотні літні місяці.

Так само як салат, кріп можна висівати кожні 10-15 днів. Щоб він швидше проростав, попередньо його краще замочувати в гарячій воді, а потім витримати кілька діб у воді кімнатної температури. Так само кріп потребує регулярного поливу.

Від посіву насіння шпинату у відкритий ґрунт до отримання врожаю близько 55 діб. Шпинат можна висівати у відкритий ґрунт починаючи з квітня при стійкій температурі від +3 до +5°C, а потім через кожні 2 тижні. Важливо підбирати сорти за терміном дозрівання.

Зелена цибуля

На початку літа сіється цибуля на перо. Можна висадити її упереміш із морквою. Цибуля вимоглива до грунтів, перед посівом цибулі грядку добре орють і розпушують. У спекотні місяці цибулю потрібно добре поливати.

Коренеплоди

Різноманітні коренеплоди для створення зимових запасів рекомендується сіяти в першій половині літа. В південних районах садити можна до середини липня, а для північних якраз лише червень.

Посів ранніх сортів ріпи у червні дозволяє отримати врожай вже за 1,5-2 місяці. Ранні сорти дозрівають за 45-60 діб, пізні – до 3 місяців і більше. Ріпа погано переносить спеку, тому в спекотні місяці потрібно її рясно поливати.

В червні і пізніше можна сіяти буряк. Буряк не любить рости на одному й тому ж самому місці декілька років поспіль, найкраще садити їх на місце, де росли цибуля, томати, баклажани, перець і картопля.

В червні можна сіяти моркву, яка дозріває за 90-135 діб, для зимового зберігання слід важливо вибирати відповідні сорти. Сіяти краще на місці редису, капусти чи кабачків.

Квасоля

У червні сіють стручкову квасолю. Сухі боби попередньо необхідно замочити у воді, а для пагонів слід встановити спеціальні опори. Краще садити поряд кілька сортів квасолі, так можна збільшити врожайність культури. Найкращі попередники – томати, перець, баклажани, огірки, цибуля, часник, буряк і кабачки.

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