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Що можна використовувати замість капусти в голубцях: такі варіанти страви ви ще не їли

Що можна використовувати замість капусти в голубцях: такі варіанти страви ви ще не їли

Чим можна замінити капусту в голубцях / Фото: Unsplash

Якщо під рукою немає капусти, але хочеться з'їсти голубців, пропонуємо вам 10 варіантів, чим її можна замінити.

Начинку при цьому ви можете залишити традиційну, всі ці варіанти будуть чудово смакувати з фаршем (свинячий чи яловичий), рисом, смаженою цибульою та спеціями.

Наприклад, в азейбарджанській кухні можна зустріти цікаву національну страву долма. Вона схожа на звичні нам голубці, але начинка загортається у виноградне листя.

Також ви можете спробувати замінити капусту для голубців такими 10 варіантами:

  • листя ревеню — вони дадуть страві додаткової кислинки;
  • пекінська чи савойська капуста — у цьому разі вам не потрібно додатково проварювати листя, адже ця капуста більш м'яка і ніжна;
  • листя буряка;
  • листя хрону;
  • листя малини;
  • листя смородини;
  • кропива — тільки не забудьте її перед цим ошпарити окропом, щоб вона не пекла;
  • кінський щавель;
  • мангольд.

Останнім надзвичайно літнім варіантом можна назвати кабачки. Для приготування страви вам знадобиться десь 1-2 плоди. Їх потрібно нарізати тонкими смужками, в які загортається начинка, наче у рулет. Такі "кабачкові" голубці потрібно викласти у форму для запікання, приготувати томатну пасту, якою потім залити майбутню страву. Тушкувати їх потрібно до готовності у розігрітій до 180 градусів духовц приблизно 40 хвилин. Якщо любите сир, можна притрусити натертим вже готову страву і поставити в духовку ще на 10 хвилин, щоб продукт зарум'янився.

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