Що можна використовувати замість яєць під час приготування сирників: три найкращих варіанти

Традиційно сирники готують з додаванням до тіста яєць. Та професіонали стверджують, що цей продукт можна сміливо замінити. І ось три варіанти.

Якщо у вас немає під рукою яєць, але хочеться приготувати смачні сирники, ось три варіанти, чим можна замінити ці продукти без втрати смакових та інших якостей страви.

Банани

Банани часто використовують як альтернативу курячим яйцям. Їх навіть можна зустріти в різних рецептах веганської та пісної випічки.

Щоб приготувати сирники без яєць, які не будуть розвалюватися під час смаження, варто взяти на 400 г сиру один середній банан. Краще брати фрукт, який вже переспів і трішки почорнів.

Спочатку за допомогою виделки перетворіть банан у пюре, а потім змішайте з сиром. Після цього можна ввести всі інші компоненти і починати смажити сирники.

Манна крупа

Чим замінити яйця в сирниках / Фото: pixabay.com

Багато хто завжди додає цей компонент до сирників і зовсім не використовує яйця. Справа в тому, що манку можна назвати чудовою альтернативою яйцям, але вона також може замінити пшеничне борошно.

З манною крупою сирники виходять пишними та м'якими. Беріть по одній столовій ложці манки на кожні 100 г сиру.

Вівсянка

Вівсянку також можна використовувати замість яєць під час приготування смачних та, головне, корисних для здоров'я, сирників. Вівсянка чудово скріплює інші компоненти страви. За наявності можна використовувати вівсяне борошно або просто перемеліть вівсяні пластівці за допомогою блендера.

Вівсянку також можна використовувати замість пшеничного борошна, щоб зробити страву ще більш корисною та дієтичною. Не забудьте готувати такі сирники не на сковороді з використанням олії, а в духовці.

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