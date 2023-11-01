Що можна зробити зі старого шарфа: ви будете здивовані результатом

Не варто викидати старі шарфи, коли в них можна вдихнути нове життя. Лише трохи вільного часу та уяви, і ви матимете навіть з одного шарфа кілька нових і потрібних аксесуарів. Які стануть корисними і слугуватимуть вам не один рік. Розповідаємо, що можна пошити зі старого шарфа, аби подарувати йому нове життя у декількох потрібних речах.

Що можна пошити зі старого шарфа

Плед. Якщо ви маєте кілька старих шарфів, які вже вийшли з моди чи просто набридли вам, то з них можна пошити плед або покривало. Така саморобна річ стане чудовим аксесуаром для домашнього інтер’єру. До того ж, ще й дуже теплою, ця ковдра зігріватиме вас осінніми та зимовими вечорами.

Якщо ви маєте кілька старих шарфів, які вже вийшли з моди чи просто набридли вам, то з них можна пошити плед або покривало. Така саморобна річ стане чудовим аксесуаром для домашнього інтер’єру. До того ж, ще й дуже теплою, ця ковдра зігріватиме вас осінніми та зимовими вечорами. Аксесуари для волосся. Зі старого шарфа можна пошити багато резинок для ваших локонів чи гарний обідок. Або просто можна зав’язувати шарф на голові, використовуючи його як пов’язку.

Зі старого шарфа можна пошити багато резинок для ваших локонів чи гарний обідок. Або просто можна зав’язувати шарф на голові, використовуючи його як пов’язку. Торба. Перетворіть свій старий шарф на модну та ексклюзивну торбинку чи сумку-шопер. Для цього варто лише зшити шарф та додати до нього ручки. І ви можете хизуватися своєю ексклюзивною торбинкою перед подругами та знайомими.

Перетворіть свій старий шарф на модну та ексклюзивну торбинку чи сумку-шопер. Для цього варто лише зшити шарф та додати до нього ручки. І ви можете хизуватися своєю ексклюзивною торбинкою перед подругами та знайомими. Топ чи туніка. Якщо ви маєте широкий шарф, то його можна перетворити на стильний топ або туніку. Варто просто зв’язати його навколо спини чи шиї, і у вас готова нова модна річ. Наприклад, топ можна доповнити теплою кофтою, кардиганом чи піджаком, тоді вийде осінній трендовий образ.

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