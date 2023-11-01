Що можна зробити зі старого шарфа: ви будете здивовані результатом

Старі речі можуть стати джерелом неймовірного натхнення для творчих ідей.
Не варто викидати старі шарфи, коли в них можна вдихнути нове життя. Лише трохи вільного часу та уяви, і ви матимете навіть з одного шарфа кілька нових і потрібних аксесуарів. Які стануть корисними і слугуватимуть вам не один рік. Розповідаємо, що можна пошити зі старого шарфа, аби подарувати йому нове життя у декількох потрібних речах.
Що можна пошити зі старого шарфа
- Плед. Якщо ви маєте кілька старих шарфів, які вже вийшли з моди чи просто набридли вам, то з них можна пошити плед або покривало. Така саморобна річ стане чудовим аксесуаром для домашнього інтер’єру. До того ж, ще й дуже теплою, ця ковдра зігріватиме вас осінніми та зимовими вечорами.
- Аксесуари для волосся. Зі старого шарфа можна пошити багато резинок для ваших локонів чи гарний обідок. Або просто можна зав’язувати шарф на голові, використовуючи його як пов’язку.
- Торба. Перетворіть свій старий шарф на модну та ексклюзивну торбинку чи сумку-шопер. Для цього варто лише зшити шарф та додати до нього ручки. І ви можете хизуватися своєю ексклюзивною торбинкою перед подругами та знайомими.
- Топ чи туніка. Якщо ви маєте широкий шарф, то його можна перетворити на стильний топ або туніку. Варто просто зв’язати його навколо спини чи шиї, і у вас готова нова модна річ. Наприклад, топ можна доповнити теплою кофтою, кардиганом чи піджаком, тоді вийде осінній трендовий образ.
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