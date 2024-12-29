Що надовго виходить із моди 2025 року, а що повертається: рекомендації стилістів

Експерти зазначають, що нові тенденції в моді будуть присвячені комфорту.

Розповідаємо, які тренди не переходять до нового 2025 року, а що повертається на модний олімп.

Що виходить із моди 2025 року, а що повертається

Що виходить із моди 2025, а що повертається / Фото: pixabay.com

Виходять із моди мішкуваті джинси, а повертаються еластичні штани. Цю тенденцію офіційно затверджено модним домом "Prada", який представив на своєму показі комфортні штани-скінні. Стилісти рекомендують носити такі штани у повсякденному образі, доповнюючи їх жіночним жакетом і гостроносими туфлями.

Що виходить із моди 2025, а що повертається / Фото: Freepik

Виходить із моди масивне та грубе взуття, повертаються жокейські чоботи. Стильні ковбойські чоботи повернулися на модний олімп ще 2024 року, однак 2025 вони офіційно стануть трендовими, і це надовго, як пояснюють модні експерти. Таке взуття дуже зручне і пасуватиме до будь-якого аутфіту, тому його можна комбінувати абсолютно з усіма речами.

Що виходить із моди 2025, а що повертається / Фото: Фото з відкритих джерел

Йде із моди надовго леопардовий принт, повертаються візерунки змії та зебри. Класичний леопардовий візерунок остаточно завершив свій шлях 2024 року. Замість нього в тренди увірвалися зміїний принт і зебра, які будуть доречними для романтичного, ділового та навіть вечірнього образу.

Читайте також:

Елегантно і просто: сім поєднань із джинсами, які ніколи не вийдуть з моди

Об'ємне каре: три варіанти стильної стрижки для власниць тонкого волосся

Які речі мають обов’язково бути в гардеробі кожної жінки взимку 2024/2025