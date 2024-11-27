Що насправді означають цифри від 1 до 5 на батареї: це зовсім не її температура

З приходом холодів, коли населенню дають тепло в оселі, декому приходиться додавати чи трохи прикручувати опалення. Для цього на радіаторах є ручка, на якій вказано цифри від 1 до 5. Що вони означають?

Ця ручка зі шкалою називається термостатичним клапаном для радіаторів. Вона допомагає регулювати температуру чи навіть повністю перекривати подавання гарячої води. Тому в кожній кімнаті можна самостійно вирішити, наскільки нагріти повітря.

Більшість людей хибно думає, що цифри на радіаторі показують температуру самої батареї. Умовно так і є, але ці цифри показують не рівень нагрівання радіатора, а ту температуру, яку ви хочете отримати в певному приміщенні.

Працює терморегулятор дуже просто: він визначає температуру в кімнаті. Якщо вона прохолодна, то він відкриває клапан для подавання гарячої води в батарею, а якщо комфортна — обмежує чи перекриває.

Цифри ж на ручці показують, якою буде приблизна температура в приміщенні. Чому приблизно? Тому що показання можуть відрізнятися на 2-3 градуси.

Отже, знаки і цифри означають таке:

0 — 0°C (вимкнено);

\* — 7°C (позначено символом сніжинки або крапкою);

1 — 10°C;

2 — 15°C;

3 — 20°C;

4 — 25°C.

Інколи також можна зустріти цифру "5" — це температура вище 25 градусів.

Як підкреслюють фахівці, термостатичні клапани допомагають просто і ефективно регулювати температуру окремо в кожній кімнаті в квартирі або будинку. Їхня головна перевага в тому, що ви можете значно заощадити на витратах, якщо будете правильно ними користуватися.

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