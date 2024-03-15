Що найкраще садити поруч із часником і цибулею, щоб отримати втричі більший урожай

Яке "сусідство" добре впливає на ці овочі, а яких рослин краще не садити поруч, бо врожаю не буде.

Напевно, кожен досвідчений городник знає, що є такі "сусіди" по грядці, які дружать між собою, захищаючи один одного від шкідників, разом дають гарний урожай. А є такі овочі, яких не варто садити разом, бо врожаю не буде взагалі. Розповідаємо, що можна садити поруч із часником і цибулею, а чого не варто.

Що можна садити поруч із часником

Часник має антибактеріальні та фунгіцидні властивості, тому вбиває патогенну мікрофлору і може відлякувати слимаків, мишей, кротів та інших шкідників. Цей овоч здатен підвищувати врожайність рослин, якщо його посадити з тими культурами, з якими він дружить. Часто часник саджають у міжрядді, щоб зекономити площу та підвищити врожайність деяких овочів.

Що найкраще садити поруч із часником, щоб підвищити врожайність овочів.

Помідори. Часник захищатиме овочі від шкідників – попелиці, кліща й білокрилки. Також оберігатиме помідори від іржі та фітофтори. Окрім того, часник виростає біля помідорів значно більшим, ніж окремо на грядці. Відстань між овочами повинна становити не менше пів метра.

Часник захищатиме овочі від шкідників – попелиці, кліща й білокрилки. Також оберігатиме помідори від іржі та фітофтори. Окрім того, часник виростає біля помідорів значно більшим, ніж окремо на грядці. Відстань між овочами повинна становити не менше пів метра. Огірки. Часник захищатиме овочі від хвороб та шкідників, зокрема від капустянки, бактеріозу й попелиці. Також поряд з огірками він дає максимальний урожай. Садити овочі треба на відстані пів метра.

Часник захищатиме овочі від хвороб та шкідників, зокрема від капустянки, бактеріозу й попелиці. Також поряд з огірками він дає максимальний урожай. Садити овочі треба на відстані пів метра. Морква й буряк. Часник відлякуватиме від цих овочів мух, слимаків і попелиць. Садити його можна поруч і в міжрядді.

Часник відлякуватиме від цих овочів мух, слимаків і попелиць. Садити його можна поруч і в міжрядді. Кріп, петрушка та інша зелень. Тут часник виростатиме найбільшим, тому що таке сусідство найсприятливіше для нього.

Тут часник виростатиме найбільшим, тому що таке сусідство найсприятливіше для нього. Полуниця. Часник найкраще садити на ділянці поруч, тоді шкідники не будуть турбувати кущі ягід. А часник виростатиме найбільший.

Часник найкраще садити на ділянці поруч, тоді шкідники не будуть турбувати кущі ягід. А часник виростатиме найбільший. Малина і смородина. Часник захищатиме кущі від попелиці й павутинного кліща, також відганятиме слимаків та мурах від рослин.

Часник захищатиме кущі від попелиці й павутинного кліща, також відганятиме слимаків та мурах від рослин. Квіти. Поруч з часником можна садити тюльпани, троянди, календулу, які будуть захищені від грибка, борошнистої роси та шкідників.

Поруч з часником можна садити тюльпани, троянди, календулу, які будуть захищені від грибка, борошнистої роси та шкідників. Картопля, баклажани й перець. Часник захищатиме овочі від колорадського жука та фітофтори, підвищить урожай баклажанів та перцю.

Що можна посадити поруч із цибулею

Завдяки своєму запаху цибуля, як і часник, відлякуватиме шкідників з грядок та вбиватиме грибкові хвороби. А деякі овочі допоможуть підвищити урожайність цибулі втричі.

Що найкраще садити поруч із цибулею: яке сусідство підвищуватиме урожайність.

Морква і буряк. Це ідеальні партнери, овочі захищають одне одного від шкідників та хвороб, а також в рази підвищують врожайність, якщо ростуть поруч.

Це ідеальні партнери, овочі захищають одне одного від шкідників та хвороб, а також в рази підвищують врожайність, якщо ростуть поруч. Полуниця й суниця. Це гарні партнери, які захищатимуть одне одного від хвороб та шкідників, при цьому підвищуватимуть свою врожайність.

Це гарні партнери, які захищатимуть одне одного від хвороб та шкідників, при цьому підвищуватимуть свою врожайність. Кріп і листова зелень. Цибуля, як і часник, добре вживається з кропом та зеленими листовими салатами.

Цибуля, як і часник, добре вживається з кропом та зеленими листовими салатами. Редис і редька. Цибуля відлякуватиме попільницю та кліща від редису, також покращуватиме його смак.

Цибуля відлякуватиме попільницю та кліща від редису, також покращуватиме його смак. Огірки. Якщо біля огірків буде грядка з цибулею, то овочі не будуть хворіти, даватимуть максимальний урожай. Натомість цибуля виросте великою і також не хворітиме.

Якщо біля огірків буде грядка з цибулею, то овочі не будуть хворіти, даватимуть максимальний урожай. Натомість цибуля виросте великою і також не хворітиме. Чебрець і ромашка. Ці рослини позитивно впливають на підвищення врожайності цибулі та захищають її від шкідників.

Що не люблять цибуля і часник

Також є рослини, які ворогують з цибулею та часником, тому поруч їх садити не слід.

Що не любить цибуля. Квасоля, спаржа, крес-салат, горох, боби, кабаки, томати, перець забирають у цибулі всі корисні речовини, вона буде хворіти.

Квасоля, спаржа, крес-салат, горох, боби, кабаки, томати, перець забирають у цибулі всі корисні речовини, вона буде хворіти. Що не любить часник. На часник негативно впливають квасоля, горох і капуста.

На часник негативно впливають квасоля, горох і капуста. Чи можна садити цибулю поруч із часником? Так, оскільки вони захищають і підсилюють одне одного.

Читайте також:

Як посіяти айстри, щоб квітнули до самих морозів: посадіть таким способом – і не пошкодуєте

Жоржини почнуть квітнути значно раніше: ось яке підживлення потрібно внести навесні

Відро піску – і земля перетвориться на пухкий родючий чорнозем: як обійтися без сидератів