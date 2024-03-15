Що найкраще садити поруч із часником і цибулею, щоб отримати втричі більший урожай

Яке "сусідство" добре впливає на ці овочі, а яких рослин краще не садити поруч, бо врожаю не буде.
Напевно, кожен досвідчений городник знає, що є такі "сусіди" по грядці, які дружать між собою, захищаючи один одного від шкідників, разом дають гарний урожай. А є такі овочі, яких не варто садити разом, бо врожаю не буде взагалі. Розповідаємо, що можна садити поруч із часником і цибулею, а чого не варто.
Що можна садити поруч із часником
Часник має антибактеріальні та фунгіцидні властивості, тому вбиває патогенну мікрофлору і може відлякувати слимаків, мишей, кротів та інших шкідників. Цей овоч здатен підвищувати врожайність рослин, якщо його посадити з тими культурами, з якими він дружить. Часто часник саджають у міжрядді, щоб зекономити площу та підвищити врожайність деяких овочів.
Що найкраще садити поруч із часником, щоб підвищити врожайність овочів.
- Помідори. Часник захищатиме овочі від шкідників – попелиці, кліща й білокрилки. Також оберігатиме помідори від іржі та фітофтори. Окрім того, часник виростає біля помідорів значно більшим, ніж окремо на грядці. Відстань між овочами повинна становити не менше пів метра.
- Огірки. Часник захищатиме овочі від хвороб та шкідників, зокрема від капустянки, бактеріозу й попелиці. Також поряд з огірками він дає максимальний урожай. Садити овочі треба на відстані пів метра.
- Морква й буряк. Часник відлякуватиме від цих овочів мух, слимаків і попелиць. Садити його можна поруч і в міжрядді.
- Кріп, петрушка та інша зелень. Тут часник виростатиме найбільшим, тому що таке сусідство найсприятливіше для нього.
- Полуниця. Часник найкраще садити на ділянці поруч, тоді шкідники не будуть турбувати кущі ягід. А часник виростатиме найбільший.
- Малина і смородина. Часник захищатиме кущі від попелиці й павутинного кліща, також відганятиме слимаків та мурах від рослин.
- Квіти. Поруч з часником можна садити тюльпани, троянди, календулу, які будуть захищені від грибка, борошнистої роси та шкідників.
- Картопля, баклажани й перець. Часник захищатиме овочі від колорадського жука та фітофтори, підвищить урожай баклажанів та перцю.
Що можна посадити поруч із цибулею
Завдяки своєму запаху цибуля, як і часник, відлякуватиме шкідників з грядок та вбиватиме грибкові хвороби. А деякі овочі допоможуть підвищити урожайність цибулі втричі.
Що найкраще садити поруч із цибулею: яке сусідство підвищуватиме урожайність.
- Морква і буряк. Це ідеальні партнери, овочі захищають одне одного від шкідників та хвороб, а також в рази підвищують врожайність, якщо ростуть поруч.
- Полуниця й суниця. Це гарні партнери, які захищатимуть одне одного від хвороб та шкідників, при цьому підвищуватимуть свою врожайність.
- Кріп і листова зелень. Цибуля, як і часник, добре вживається з кропом та зеленими листовими салатами.
- Редис і редька. Цибуля відлякуватиме попільницю та кліща від редису, також покращуватиме його смак.
- Огірки. Якщо біля огірків буде грядка з цибулею, то овочі не будуть хворіти, даватимуть максимальний урожай. Натомість цибуля виросте великою і також не хворітиме.
- Чебрець і ромашка. Ці рослини позитивно впливають на підвищення врожайності цибулі та захищають її від шкідників.
Що не люблять цибуля і часник
Також є рослини, які ворогують з цибулею та часником, тому поруч їх садити не слід.
- Що не любить цибуля. Квасоля, спаржа, крес-салат, горох, боби, кабаки, томати, перець забирають у цибулі всі корисні речовини, вона буде хворіти.
- Що не любить часник. На часник негативно впливають квасоля, горох і капуста.
- Чи можна садити цибулю поруч із часником? Так, оскільки вони захищають і підсилюють одне одного.
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