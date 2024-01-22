Що не можна чистити оцтом: деякі предмети заборонено навіть протирати цим засобом

Які поверхні бояться оцту і можуть отримати після контакту з ним незворотні пошкодження.

Оцет – вкрай популярний засіб для побуту та кулінарії. Він широко використовується для чищення, прання та виведення плям. Але є предмети, які не переносять контакту із цією кислотою. Розповідаємо, які поверхні не варто чистити оцтом, щоб не зіпсувати речей, що дорогі вашому серцю та гаманцю.

Які предмети та поверхні не можна чистити оцтом

Натуральний камінь. Після контакту з оцтом на мармуровій, гранітній та інших кам’яних поверхнях залишаються плями і камінь втрачає свій природний блиск. Тому, аби не зіпсувати дорогий природний матеріал, краще не користуватися цим засобом для його миття та чищення.

Після контакту з оцтом на мармуровій, гранітній та інших кам’яних поверхнях залишаються плями і камінь втрачає свій природний блиск. Тому, аби не зіпсувати дорогий природний матеріал, краще не користуватися цим засобом для його миття та чищення. Кахель. Оцет може пошкодити або взагалі зруйнувати затірку, яка з’єднує плитку, тому не слід його використовувати для її відбілювання.

Оцет може пошкодити або взагалі зруйнувати затірку, яка з’єднує плитку, тому не слід його використовувати для її відбілювання. Плями на тканині. Хоча нам повсемісно дають корисні поради, як оцтом швидко та легко вивести будь-які плями, не варто цього робити. Якщо забруднення на тканині від соку, трави, крові, яєць чи іншої їжі, під дією оцту ці речовини згортаються, тому такі плями ще важче вивести.

Хоча нам повсемісно дають корисні поради, як оцтом швидко та легко вивести будь-які плями, не варто цього робити. Якщо забруднення на тканині від соку, трави, крові, яєць чи іншої їжі, під дією оцту ці речовини згортаються, тому такі плями ще важче вивести. Дерев’яні поверхні та паркет. Жоден дерев’яний предмет не любить кислоти, бо вона може зруйнувати його захисне покриття. Натомість варто використовувати засіб для чищення поверхні конкретного типу.

Жоден дерев’яний предмет не любить кислоти, бо вона може зруйнувати його захисне покриття. Натомість варто використовувати засіб для чищення поверхні конкретного типу. Електроніка. В жодному разі не можна чистити оцтом екрани гаджетів чи електронних пристроїв. Оскільки при контакті з кислотою вони можуть отримати незворотні пошкодження.

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