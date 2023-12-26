Що не можна дарувати чоловікові на Новий рік: невдалі варіанти

Подарунки на Новий рік — що краще не дарувати чоловікові

Незабаром Новий, 2024 рік, подарунки під ялинку чекають і чоловіки. Вибирати подарунок чоловікові потрібно з розумом, інакше є ризик розчарувати свою половину, а то й посваритися.

Які подарунки краще не дарувати чоловікам на Новий рік

Деякі види подарунків перебувають у "забороненому" списку подарунків на будь-яке свято — Новий рік, День народження, річницю весілля тощо..

Згідно з народними повір'ями не можна дарувати чоловікам ножі, інші гострі предмети. Згідно з народною мудрістю, такий подарунок може "загострити" стосунки.

Не варто дарувати годинник, адже наші предки вірили, що він веде відлік часу, який залишився до смерті. В Китаї також вважають, що в рік Дракона такий подарунок може наблизити смерть.

Здавна вважалося, що дзеркало має особливий зв'язок із потойбічним світом, через нього можуть потрапити злі сили.

Краще не дарувати чоловікам на Новий рік білизну. Насамперед ви ризикуєте розчарувати кохану людину, чоловік хотів би отримати на свято щось більш вражаюче, ніж повсякденна білизна. До того ж народні прикмети теж негативно ставляться до таких подарунків. Вважається, що білизна може призвести до зради та розлучення.

В рік Дракона не даруйте подарунки, які мають будь-яке відношення до вогню, навіть зображення його. Вогняна стихія належить тільки Драконові.

Хоч це і прийнято, краще не дарувати чоловікам косметику, вони й самі можуть вибрати відповідні аксесуари для гоління, лосьйони, чи гелі. Отримувати такі подарунки від коханої жінки не дуже приємно.

Не ризикуйте, та не даруйте чоловікам дуже дорогі подарунки. Не варто вибирати для подарунка гаджети, техніку та надто дорогі ювелірні вироби.

Головне, подарунок чоловікові має бути особистим, потрібним і тоді він буде приємним.

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