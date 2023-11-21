Що не можна дарувати на Новий 2024 рік : Зеленому Дерев'яному Дракону це не сподобається

Що краще не дарувати на рік Зеленого Дерев'яного Дракона, щоб він не розгнівався, як задобрити цю істоту, щоб наступний рік нас порадував

Наступний рік — рік Зеленого Дерев'яного Дракона, на думку астрологів повинен бути легшим, ніж попередні роки, попри загрозливий вигляд цієї міфічної істоти.

Новорічні свята — цей час, коли ми чекаємо на дива та даруємо подарунки близьким. Щоб задобрити Дракона, не відштовхнути удачу важливо знати, що краще не дарувати близьким в цей рік

Що не можна дарувати на Новий 2024 рік

Дракони — непрості міфічні істоти, яких на відміну від знаків китайського астрологічного календаря не існує в реальній природі люблять скарби, розкіш та багатство. Тому постарайтеся не дарувати речі, зроблені своїми рукми -- handmade подарунки. Це може розсердити символ року.

Відмовтесь від таких банальних подарунків як предмети гігієни — шампуні, мило, а також від подарунків з різким запахом, наприклад, від духів. Міфічній істоті це точно не сподобається.

Не даруйте подарунки, які мають будь-яке відношення до вогню, навіть зображення його. Вогняна стихія належить тільки Драконові, і він не потерпить, якщо хтось буде на неї зазіхати.

В Китаї вважають, що в рік Дракона не можна дарувати будь-який годинник — наручний, настінний, настільний. Вважається, що такий подарунок може наблизити смерть в рік Дракона.

Вважається, що символу року подобаються яскраві кольори, тому постарайтеся не дарувати подарунки в темних відтінках, особливо це стосується чорного кольору.

Найкращими подарунками в рік Зеленого дракона вважаються подарнуки з дерева — це не лише меблі, але і прикраси, наприклад. Сподобаються Зеленому Дракону також різноманітні предмети розкоші. Але якщо їх не має, позитивно Дракон сприйме такі подарунки як кімнатні рослини, посуд, книги, предмети для кухні, особливо, якщо вони зеленого кольору.

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