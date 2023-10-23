Що не можна готувати в посуді з антипригарним покриттям: ви точно про таке не знали

Для того, щоб не зіпсувати антипригарний посуд, потрібно знати кілька дуже важливих правил.

Є такі продукти, які можуть зіпсувати антипригарне покриття каструлі чи сковорідки. А такий посуд не з дешевих, тому це досить неприємно. Тим паче, в ньому зручніше готувати, бо не прилипає їжа і менше витрачається масла та олії. Розповідаємо, яке буває антипригарне покриття, як за ним доглядати і що не можна готувати в такому посуді, щоб його не зіпсувати.

Яке буває антипригарне покриття

Найпоширеніші види антипригарного покриття:

гранітне;

керамічне;

тефлонове;

титанове.

Найчастіше господині надають перевагу тефлоновому покриттю, тому воно вважається класичним. Втім, його найлегше пошкодити. Різні види покриттів відрізняються своєю стійкістю, наприклад, титанове найстійкіше.

Чи можна смажити без олії на антипригарній сковороді

Деякі продукти не потребують додавання жиру під час смаження на антипригарній сковороді. Це може бути жирне м’ясо чи риба. Щоб їжа не приставала до посуду під час приготування, потрібно не пошкодити антипригарне покриття.

Виявляється, багатьох турбує запитання: чи можна використовувати під час приготування їжі в антипригарній сковороді вершкове масло. Тут відповідь ствердна – можна, але його потрібна невелика кількість. Тому можна зробити висновок, що посуд з антипригарним покриттям не лише зручний, а ще дуже економний.

Що не можна готувати в посуді з антипригарним покриттям

Деякі продукти можуть завдати шкоди антипригарному покриттю, оскільки містять у своєму складі багато кислоти. Наприклад, не варто готувати у такому посуді страви з додаванням цитрусових, помідорів та вина.

Тому у каструлі з антипригарним покриттям категорично не можна варити глінтвейн. Оскільки в напої у складниках є вино і цитрусові фрукти – апельсини чи грейпфрути.

Як правильно мити посуд з антипригарним покриттям

Варто дотримуватися кількох простих правил, тоді сковорідка чи каструля служитиме довгі роки.

Не можна лити воду на розпечену сковорідку чи в гарячу каструлю, оскільки покриття може пошкодитися.

Не слід використовувати для миття такого посуду мийні засоби, що містять абразивні частинки, бо вони залишають подряпини. Також не можна мити цей посуд хімічними засобами, що містять хлор, луги чи кислоти, бо вони роз’їдають поверхню.

Не можна шкрябати антипригарну поверхню жорсткими губками чи металевими щітками.

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