Що не можна казати на співбесіді: фрази, які відлякують роботодавців

Сучасні компанії шукають мотивовану особистість із певним набором якостей, що мають гармонійно вписуватись у колектив. Якщо ваші запитання здебільшого про матеріальне, навряд чи вдасться отримати бажану роботу.

Якщо вас запросили на співбесіду, забудьте про такі фрази:

"А чим ви взагалі займаєтесь" або "Не пригадую, щоб подавав(-ла) резюме до вас" чи "Нагадайте, а що за позиція". Якщо сказати таке на співбесіді, рекрутер зрозуміє, що ви незацікавлені у вакансії, а ще це викличе запитання, чому ви ще не знайли роботу, якщо надсилали багато резюме.

"Так, ні, не знаю". Короткі односкладні відповіді на відкриті запитання також не сподобаються жодному роботодавцю. Відповідайте вичерпно і цікаво.

"А зараз я вам розповім таку історію", а потім десятихвилинний монолог чи стендап. Такого точно робити не слід. Співбесіда має часові межі, і, якщо вас не запитали про особисте, не варто й розпочинати.

"Ого, вау, ви перші, хто мені зателефонував" — посідає почесне місце в антирейтингу. Навіть якщо це так, не варто розповідати про це роботодавцю. Неконтрольований захват додає сумнівів. Виявляти емоції — нормально й прийнятно, але контролюйте їх інтенсивність.

"Для мене важливий розвиток". Ця фраза не є протипоказаною, але будьте готовими до продовження теми, адже рекрутер може запитати, що саме для вас є розвитком і подібне. Так перевіряють, чи завчені у вас фрази.

"Я в процесі". Перебування в стадії чогось, наприклад, вивчення англійської виглядає для рекрутера як завуальовування протилежного. Простіше сказати, що ви саме в процесі вивчення мов, аніж зізнатися, що ні.

"А що по грошах/бонусах" і безліч подібних запитань про відпустку, страхування, соціальний пакет. Якщо ви починаєте розмову з цих питань, у рекрутера з’явиться розуміння, що кандидат шукає вигоду і не зацікавлений у якісній роботі, розвитку тощо.

"Я знаю, що в мене небагато досвіду, але…" Дуже легко зробити цю помилку – особливо у випадку, якщо ви тільки нещодавно закінчили навчання або ж змінили галузь роботи. Проблема в тому, що коли ви починаєте перепрошувати за відсутність досвіду, інтерв'юер розуміє, що ви не зовсім підходите для цієї ролі.

Лайка. Так, може здатися, що лаятися на співбесіді на роботу – це заборона номер один, втім, чимало людей про неї забувають. Навіть якщо ваш інтерв'юер дозволить собі й вам говорити неформально, краще все-таки слідкувати за своєю мовою.

Крім того, спеціалісти радять утриматися від негативних висловлювань про попередню роботу та уникати розповідей про власні слабкості.

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