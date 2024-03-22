Що не можна робити на цвинтарі, щоб не накликати біду: погані прикмети

Зокрема, до померлих не можна приходити з "пустими руками".

Чи знали ви, що звичайний похід на цвинтар може обернутися справжньою трагедією. Для до того, щоб не накликати гнів померлих на себе та інших, варто знати чимало нюансів.

Чого не варто робити на цвинтарі та у який час краще відвідувати померлих родичів - читайте далі.

Коли не можна ходити на кладовище

Найкращий час, щоб відвідати цвинтар - дообідній. Віряни вірять, що саме у цей час Бог дозволяє душам померлих зустрічатися з рідними.

Езотерики кажуть, що саме в ранковий час люди захищені від зіткнення з чимось потойбічним та мають захист від втрати енергії. Серед днів тижня краще обрати суботу та уникати відвідини в середу.

Водночас місце для поховань не радять відвідувати після заходу сонця. Вважається, що після того, як сонце починає йти на захід - "мертві душі виходять на полювання" і кожен, хто порушив їхній спокій, опиниться в потойбічному світі.

Заборонено приходити на кладовище під час ключових християнських свят, зокрема, на Трійцю та Різдво. Також не рекомендують ходити в певний період - він починається на Великдень, а завершується на Радоницю. Також у гості до померлих не ходять після свята Покрова Пресвятої Богородиці, оскільки померлим треба відпочити, і їхню натуральну "ковдру" - листя і сніг, не потрібно чіпати.

Як вітатися з померлими та як правильно прощатися

Коли ви прийшли до померлих родичів, найкраще прочитати молитву "Отче наш" і попросити Бога про упокій душі померлого. Якщо ви хочете поговорити з людиною - то не варто ні хвалитися чимось, ні скаржитися на щось.

Якщо ви розповідатимете померлих про свої успіхи, то ризикуєте "поховати вдачу", натомість якщо будете сильно скаржитися - то душа покійного може забрати вас у потойбічний світ.

Також, коли ви йдете - краще казати "прощавай, а не "до побачення".

Похід на кладовище: погані прикмети

Не обертайтеся

Після того, як ви виходите з кладовища в жодному разі не можна обертатися. Справа в тому, що після важкого для вашої душі час, який ви провели на цвинтарі, лицьова сторона тіла буде найбільш вразлива для впливу потойбічних сил.

Не приходьте з пустими руками

До мертвих варто приходити з подарунком. В іншому разі це буде свідчити про неповагу. Наприклад, можна принести з собою трохи цукерок і випивку, а потім просто залишати на могилі покійного.

Не беріть те, що впало

Речі, які випали з рук на кладовищі, не варто піднімати. Якщо ви піднімете предмет і продовжите ним користуватися — у ваше життя може прийти нещастя. Важливо розуміти, що спеціально класти на землю речі не можна.

Вагітним заборонено

Також на цвинтар не радять ходити вагітним. Кажуть, відвідування кладовища при надії є високим ризиком появи у дитини серйозного захворювання, яке надалі буде неможливо вилікувати.

Після цвинтару - одразу додому

Якщо після кладовища, ви захочете завітати до когось у гості, то можете принести біду у цей будинок. Люди, яких ви вирішили відвідати будуть не готові до такого напливу негативної енергії. Чеерз це темні сили можуть серйозно нашкодити господарям гостьової квартири.

Раніше ми розповіли, які квіти варто посадити на цвинтарі.

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