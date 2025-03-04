Що не можна садити із морквою: виросте дрібною та гіркою

При вирощуванні моркви надзвичайно важливо правильно підібрати рослини-сусіди на грядці. Як показує багаторічний досвід досвідчених городників та підтверджують агрономічні дослідження, сусідство з певними культурами може не тільки знизити врожайність моркви, а й суттєво вплинути на її смакові якості та розмір коренеплодів.

Що не можна садити біля моркви і чому

Встановлено, що вирощування моркви поруч із хроном може зробити її смак неприємним — коренеплоди набувають вираженої гіркоти. Хрін — культура з дуже потужною кореневою системою, яка активно поглинає вологу та мікроелементи з ґрунту, залишаючи менше поживних речовин для сусідніх рослин. Крім того, хрін виділяє в ґрунт специфічні речовини, які можуть гнітити ріст моркви та змінювати її смакові властивості, що й призводить до появи небажаної гіркоти.

Не менш небажаним сусідом для моркви є буряк . Обидві ці культури мають схожі вимоги до ґрунту та активно споживають одні й ті самі поживні речовини. Через таку конкуренцію морква не отримує достатньої кількості азоту, калію та фосфору, що відбивається на її розмірах: коренеплоди виростають дрібними та слабкими. До того ж буряк має здатність розростатися у ширину, затінюючи моркву, що погіршує її фотосинтез і гальмує розвиток.

Окремої уваги заслуговує й кріп, який багато городників висівають у міжряддях. Проте його сусідство з морквою також небажане. Кріп росте дуже швидко, забираючи з ґрунту велику кількість вологи та корисних речовин ще на початку сезону. Крім того, кріп виділяє в ґрунт ефірні масла, які можуть уповільнювати розвиток коренеплодів моркви. Саме тому досвідчені городники відмовляються від висівання цих культур поряд.

Натомість для здорового та багатого врожаю моркви фахівці радять висаджувати поруч такі культури, як цибуля, горох або шпинат. Вони не створюють конкуренції, а навпаки, можуть навіть захистити моркву від шкідників. Наприклад, цибуля відлякує морквяну муху, що значно підвищує якість і кількість врожаю.

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