Що не можна ставити на стіл на Новий рік 2025: Змія не оцінить і відбере удачу

Новорічна ніч — це не лише приємна зустріч з рідними та друзями, але й можливість залучити удачу на цілий рік. Важливо знати, які страви можуть не сподобатися символу Нового 2025 року — Зеленій Дерев'яній Змії. Якщо вони стоятимуть на столі, удачі вам не бачити.

Що повинно бути на столі в новорічну ніч 2025

2025 рік пройде під знаком Зеленої Дерев'яної Змії, яка асоціюється з мудрістю, витонченістю та обережністю. Відповідно, коли йдеться про святкування, слід подумати про те, щоб новорічний стіл був не лише багатим на страви, але й досить різноманітним, точно сподобався символу прийдешнього року.

Зробіть акцент на зелені, делікатності смаків, натуральних стравах і свіжих продуктах.

Що не можна ставити на стіл на Новий рік 2025

Насамперед, відмовтесь від напівфабрикатів, адже Змія їх одразу "помітить" і їй вони не сподобаються. Ця тварина віддає перевагу натуральності, свіжості, а тому будь-які консерванти чи штучні добавки викликають у символа року роздратування. Тому не слід ставити на стіл котлети чи заморожені продукти. Краще приготуйте щось своїми руками, вкладаючи у процес своє тепло.

Ще одна заборона на новорічний стіл 2025 року — бобові. Насамперед, це пояснюється тим, що вони викликають тяжкість і здуття живота. А це аж ніяк не в'яжеться з витонченістю та грацією Змії. Це грубовата та надмірно калорійна їжа, краще шукайте мінімалістичні та легкі страви — овочеві гарніри чи салати зі свіжих овочів.

На десерт не слід пекти торт з масним кремом. Ним ви швидко викличете незадоволення символу Нового 2025 року. Такий торт важкий для перетравлення, а ще він містить не надто корисні інгредієнти. Солодощі на столі повинні бути легкими — ніжні муси або фруктові тарілки.

Жирні та калорійні страви також не сподобаються Змії. Для святкового столу вони можуть стати справжньою катастрофою. Зелена Змія полюбляє легкість і помірність, а калорійні продукти викликають зовсім протилежний ефект. Спробуйте краще приготувати страви з риби чи курки. При цьому обирайте прості рецепти.

Так само як і напівфабрикати, не слід ставити на новорічний стіл заморожені продукти. Вони точно не знайдуть відгуку у символа року, тому що вже давно втратили свою свіжість.

Насичений смак та велика кількість спецій копченостей і ковбас можуть сприйматися Змією як акт агресії з вашого боку. Більше того, такі страви важкі для перетравлення. М'ясні продукти повинні бути легкими (наприклад, курка з травами).

Наповніть свій прийдешній 2025 рік гармонією, підійшовши з розумом до вибору страв на святковий стіл.

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