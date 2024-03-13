Що не можна їсти ввечері: список продуктів, які можуть зіпсувати сон

Якість сну значною мірою залежить від того, що ми їмо на вечерю. Деякі продукти можуть допомогти заснути, тоді як інші можуть спричинити неспокійний сон та інколи взагалі безсоння.

Що треба їсти для кращого сну

До найкращих продуктів, які можна їсти перед сном належать:

молочні продукти (молоко, йогурт, сир), адже вони містять триптофан, що допомагає виробляти мелатонін, гормон, що регулює цикл сну-неспання;

банани, бо вони багаті на магній, калій та триптофан, які сприяють розслабленню;

вівсянка - джерело комплексних вуглеводів, які повільно засвоюються і забезпечують тривале відчуття ситості;

мигдаль - містить мелатонін і антиоксиданти, які допомагають покращити якість сну.

Які продукти провокують безсоння

Деякі продукти можуть негативно впливати на якість сну і провокувати безсоння. До них належать:

жирна, смажена їжа - вона важко перетравлюється і може спричинити дискомфорт та неспокійний сон;

алкоголь хоча й може допомогти заснути, але погіршує якість сну у другій половині ночі;

шоколад містить кофеїн та інші стимулятори, які заважатимуть відпочинку;

солодкі газовані напої містять цукор і кофеїн;

гострі страви можуть спричинити печію та дискомфорт під час сну.

Продукти, що заважають сну, можуть бути в будь-якому холодильнику. Це, зокрема, свинина, авокадо, риба, овочі та консервація. Якщо на вечерю ви хочете поласувати куркою гриль з салатом і запити все це вином - то після цього ви ще довго не зможете заснути. Тож варто знати, що не можна їсти на вечерю для сну.

Чи можна пити каву на ніч

Каву на ніч краще уникати, оскільки вона містить кофеїн - потужний стимулятор центральної нервової системи. Він блокує вироблення гормону сну мелатоніну, що ускладнює процес засинання. Кофеїн також збуджує центральну нервову систему, прискорюючи серцебиття, підвищуючи тиск і рівень стресових гормонів, таких як кортизол. Все це може спричинити безсоння, неспокійний сон або короткий поверхневий сон.

Крім того, кофеїн є діуретиком, тобто посилює вироблення сечі. Це може призвести до частих нічних візитів у туалет, що також порушує якість сну.

Експерти рекомендують припинити вживання кофеїновмісних продуктів (кави, чаю, енергетиків тощо) принаймні за 6-8 годин до запланованого відходу до ліжка. Це дасть час організму виводити кофеїн з крові і підготуватися до здорового сну.

Для деяких людей достатньо навіть меншої кількості кофеїну, щоб це вплинуло на їхній сон. Тому важливо прислухатися до реакції власного організму. Якщо кава на ніч завдає клопоту із засинанням або порушує якість нічного відпочинку, краще повністю відмовитися від неї ввечері.

Врахувавши ці прості рекомендації, ви зможете скласти ідеальний раціон для вечері, який допоможе підготувати організм до здорового міцного сну без безсоння та інших проблем.

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