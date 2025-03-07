Що не можна їсти, якщо у вас жирний тип шкіри: нутриціологи назвали п'ять основних продуктів

Нутриціологи вважають, що люди з жирним типом шкіри часто мають проблеми з чорними цятками та прищами. За їх словами, для покращення стану шкіри варто уникати п’яти видів продуктів, серед яких жирна їжа, готові соуси, солодощі, рафінований цукор, молочні продукти та алкоголь.

Нутриціологи не рекомендують вживати продукти, що містять велику кількість жиру, такі як смажена, копчена та рафінована їжа, а також напівфабрикати. До таких продуктів відносяться смажена картопля, свиняча рулька, бургери, готова піца, жирні види м’яса, ковбаси, пельмені з магазину. Вони можуть спричинити надмірне вироблення шкірного сала через високий вміст жирів, що, в свою чергу, веде до забруднення пор і, при наявності інфекції, викликає прищі, — пояснюють експерти.

Готові соуси містять рафіновані олії, цукор, підсилювачі смаку та барвники. Вони мають високу калорійність.

Рекомендується уникати здобних булочок, тістечок і тортів, оскільки цукор може висмоктувати вологу з клітин шкіри. Це призводить до уповільнення метаболізму та може спровокувати запальні процеси.

Нутриціологи попереджають, що знежирені молочні продукти слід вживати обережно. Регулярне споживання молока може сприяти виникненню акне, а знежирене молоко може навіть посилити висипання. Тому людям з проблемною шкірою варто уважно вибирати альтернативи цим продуктам.

Нутриціологи зазначають, що алкоголь має шкідливий вплив на організм, зокрема на шкіру. Окрім токсичного ефекту, спиртне може спричиняти зневоднення, що веде до утворення мікротріщин. За наявності бактерій це може призвести до запальних процесів.

Для запобігання проблемам зі шкірою важливо скоригувати раціон. Він має включати достатню кількість білка, овочів і фруктів, багатих на клітковину, а також воду. Для поповнення дефіциту білка можна вживати дієтичні види м’яса, як курка, індичка чи кролик. Овочі та фрукти забезпечать організм клітковиною, яка сприяє очищенню. Однак не слід зловживати солодкими фруктами, такими як хурма, інжир, виноград, диня чи банани. Важливо пити воду в розрахунку 30 мл на кожен кілограм маси тіла.

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