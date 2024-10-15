Що носити на роботу цієї осені: 5 стильних образів для бездоганного вигляду

Модні експерти рекомендують усім жінкам, які працюють в офісі, вибирати для свого гардеробу базові речі. Вони легко комбінуються між собою, будуть завжди доречними і модними. З таким одягом досить просто створити стильні капсули на кожен день. Стилісти також радять враховувати, що осінній одяг повинен бути не лише модним, а ще комфортним та функціональним. Отже, розповідаємо, які 5 образів для робочих буднів найактуальніші цієї осені.

Оверсайз костюм і лофери чи ботильйони

Що носити на роботу восени 2024 / Фото: pixabay.com

Щоб мати стильний діловий вигляд, виберіть сірий, бежевий чи шоколадний костюм у стилі оверсайз. Його можна поєднувати з довгим пальтом та стильними лоферами чи ботильйонами. Капсулу можна акцентувати шкіряними рукавичками та маленькою сумочкою, щоб образ був елегантним і розкішним водночас.

Класичні штани та тренч

Що носити на роботу восени 2024 / Фото: pixabay.com

У гардеробі кожної пані цієї осені та взимку мають бути класичні штани з високою посадкою. Вони ідеально підкреслюватимуть плавність ліній вашої фігури, а також приховають кілька зайвих кілограмів за потреби. Штани ідеально поєднуються з будь-яким верхом, а доповнити образ можна тренчем, який ніколи не сходить з модного олімпу. Акцентуйте свій діловий аутфіт шкіряними рукавичками та стильною сумочкою-багетом.

Светр і спідниця

Що носити на роботу восени 2024 / Фото: pixabay.com

Це найгарячіше поєднання осіннього сезону. Такий одяг не тільки стильний, а також теплий і комфортинй. Светр можна залишити на стегнах, заправити край у спідницю чи зав’язати поясом на талії. Тут варто приділити особливу увагу тканині. Светри краще обирати вовняні, вони найкраще поєднуватимуться зі спідницями з більш щільних тканин – деніму чи шкіри.

В’язані сукні

Що носити на роботу восени 2024 / Фото: pixabay.com

В'язані сукні – це ідеальний вибір для створення ділового образу. Вони зручні, теплі та елегантні водночас, ідеально підкреслюють фігуру. Їх можна носити не лише на роботу, а й на різноманітні зустрічі, прогулянки чи побачення. Цього осіннього сезону актуальні моделі простого крою та монохромних кольорів, які легко комбінувати з іншими речами.

Багатошаровий образ

Що носити на роботу восени 2024 / Фото: pixabay.com

Це один із найголовніших трендів осені 2024. Імениті дизайнери пропонують створювати образи з декількох речей, комбінуючи різні текстури та матеріали. Багатошаровість дозволяє створити стильний аутфіт, який буде доречним на роботу. Особливо вигідними та стильними будуть комбінації зі шкіряними куртками, жакетами, світшотами, спідницями, штанями та класичними сорочками у чоловічому стилі.

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