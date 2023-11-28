Що носити з пуховиком: модні образи для холодної та сніжної погоди

Як підібрати теплі і водночас модні речі під пуховик чи пальто для морозної зими: поради стилістів.

Незважаючи на морози та холод кожна модниця хоче мати стильний вигляд. Адже для жінки вкрай важливо бути гарною. А дилема - що одягнути під пуховик чи пальто, щоб бути красивою, виникає кожного року. Розповідаємо, які речі повинні обов’язково бути у зимовому гардеробі і з чим їх поєднувати, щоб було тепло і стильно водночас.

Модні зимові шапки

В'язана шапка з відворотом / Фото: pixabay.com

До свого верхнього одягу обов’язково виберіть класичну модель в’язаної шапки з відворотом із натуральної теплої пряжі. Також буде тепло і жіночно водночас, якщо ви надасте перевагу шапці-вушанці, яка на піках трендів зими 2023-2024 або балаклаві. Така шапка здатна замінити відразу дві речі – шапку та шарф. Тому вам не заважатимуть ні вітер, ні морози. Тим паче, що такі шапки ідеально підходять як під пуховик, так і під класичне пальто чи дублянку.

Модна шапка-балаклава / Фото: pixabay.com

Зимові теплі шарфи

Модний шарф-пуховик / Фото: pixabay.com

Жоден зимовий образ не обходиться без шарфа. Це може бути шарф-пуховик, який виготовлений з такого самого матеріалу, як і куртка. Або інший шарф контрастного кольору. Якщо ви любите експериментувати, можна вибрати яскравий аксесуар, який привертатиме увагу.

Зимовий в'язаний шарф / Фото: pixabay.com

Цієї зими також вкрай популярні довгі в’язані шарфи. Такий предмет гардеробу може бути монохромним, різнокольоровим, з логотипами чи написами. Якщо ви виберете різнокольоровий шарф, то він надасть вашому однотонному образу яскравих відтінків і збалансує його.

Модні зимові сукні

Зимова модна сукня / Фото: pixabay.com

Зимова сукня – невід’ємна частина модного образу кожної жінки. На зиму можна придбати декілька варіантів. Для повсякдення підійде сукня довжини максі, яка зараз на піку трендів. Таку сукню можна носити як із черевиками, так і з високими чоботами.

Найвигідніше виглядатимуть сукні в рубчик чи з тканини гофре, бо вони на піку популярності вже не один сезон поспіль. Таку сукню можна одягати під пуховик і класичне довге зимове пальто.

Джинси

Модні джинси / Фото: pixabay.com

Без джинсів не обходиться жоден образ кожного сезону. Наразі в трендах штани прямого крою, які гармонійно поєднуються як з пуховиками, так і з пальто та дублянками. Можна також вибирати джинси-скінні і широкі штани.

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