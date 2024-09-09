Що обов'язково потрібно зробити з трояндами у вересні: порада досвідченого садівника

Догляд за трояндами восени: що потрібно зробити у вересні

Троянди порадують вас пишним цвітінням, якщо у вересні ви потурбуєтесь про них та виконаєте одну важливу для рослин маніпуляцію, рекомендує садівник Монті Дон

Що потрібно обов'язково зробити з трояндами у вересні

Кущі троянди у вересні потребують обов'язкової обрізки. Обрізка не тільки зберігає здоров'я кущів, але й сприяє появі нових квітів весною. Вона має вирішальне значення для формування рослини та забезпечує її енергійний та контрольований ріст.

"Я знаю, що деякі садівники хвилюються через обрізку троянд, але багато кущових сортів, таких як галіція, англійські троянди, альба або гібридні вічнозелені троянди, найкраще просто обрізати ножицями в будь-який час цього місяця", - зазначає Монті.

На думку садівника, не варто хвилюватися про положення чи кут зрізів, а «відрізати всі довгі, нерівні пагони, наче ви обрізаєте живопліт» та залишити компактний, злегка вигнутий кущ, який становить приблизно дві третини свого колишнього розміру.

У березні потрібно оглянути кущ, видалити будь-які пошкоджені стебла, щоб «зберегти його здоровим і заповненим квітами наступного року».

Після обрізання троянди потрібно добре полити - це гарний час, щоб знову регулярно поливати троянди.

Також після обрізання потрібно нанести новий шар мульчі, яка захищає від перепадів температури та допомагає утримувати вологу в ґрунті, запобігаючи пошкодженню коренів під час спекотної погоди та посухи. Д обре замульчовані садові грядки потребуватимуть і менше прополювання. Мульчування троянд також допоможе забезпечити їх необхідними поживними речовинами, оскільки речовини починають розкладатися в ґрунті.

Спеціалісти також радять після обрізки обприскувати квітку вапняною сіркою., що допоможе знищити спори грибів і яйця шкідників, які зазвичай з'являються на початку весни.

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