Що обов'язково варто зробити 30 грудня: поради астрологині

Перед початком нового - 2025 року - важливо взяти паузу для відпочинку та створення внутрішнього спокою. Тому, за можливості, зробіть 30 грудня днем підбиття підсумків року.

Що важливо зробити сьогодні, 30 грудня, розповіла астрологиня Анія Аніма в коментарі "Фокус".

Астрологиня радить у цей день створити внутрішній спокій і завершити поточні справи, щоб з чистою головою зустріти Новий рік. Крім того, - це час для підбиття підсумків року та очищення.

Що варто зробити

Анія Аніма радить використовуйте цей день для очищення дому або робочого простору від зайвих речей. Завдяки цьому вдасться створити легку атмосферу та дозволить вільно рухатися вперед у новому році.

"Покласти під ялинку символічно очищення та гармонії - це те, що варто зробити сьогодні", - наголосила астрологиня.

Крім того, передостанній день 2024-го - гарний день для підбиття підсумків року. Погляньте назад і оцініть, що вдалося зробити, а що ще потребує доопрацювання.

Чого варто уникати

Сьогодні варто уникати суєти та надмірної активності. Оскільки енергія цього дня потребує спокою та гармонії, важливо провести день без суєти і поспіху. Це не найкращий час для важливих рішень або великих змін.

Порада дня

"М'який ритм дня допоможе вам не тільки завершити поточні справи, але й налаштуватися на спокійний та продуктивний новий рік", — додала Анія Аніма.

За її словами, важливо почати підготовку до нового етапу з внутрішнім спокоєм, щоб наступний рік приніс гармонію і нові можливості для розвитку.

Нагадаємо, щоб щастя прийшло в дім - обов'язково викиньте з коридору ці п'ять предметів перед Новим роком 2025.

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