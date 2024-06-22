Що освячувати на Трійцю в церкві: перелік основних трав і зелені

23 червня 2024 року віряни східного обряду святкують Трійцю — велике церковне свято. Традиційно цього дня до храму несуть зелень і трави, щоб освятити. Але нести можна далеко не всі. Перевірте перелік.

Трійця означає триєдинство Бога, який Єдиний в Трьох Іпостасях, як Отець, Син і Святий Дух.

Що освячувати на Трійцю в церкві

Здавна українці ще називають Трійцю "Зеленими святами" і це зовсім не дивно, адже це свято символізує пробудження природи, повернення до життя через зелень. А тому традиційно до храму несуть букетик з трав та квітів, щоб там його освятити. Після цього цими рослинами можна прикрасити будинок, щоб залучити в родину щастя.

Ось перелік тих трав і квітів, які дозволяється освячувати в храмі на Трійцю:

Лепеха (аїр) — за легендою ця рослина приносить людям талан. А тому саме стебла лепехи розкидають за традицією по підлозі в усіх кімнатах. Вважається, що вона допомагає прикликати до будинку позитивну троїцьку енергію.

Чебрець — здавна його вважали жіночою рослиною, яка символізує Діву Марію. Якщо ви мрієте про міцний та щасливий шлюб, обов'язково додайте до свого троїцького букету саме чебрець. В давнину наші пращури носили засушену рослину на одязі, щоб якнайшвидше зустріти своє кохання.

Любисток — серед вірувань наших предків особливе місце виділялося саме цій рослині. Здавна вірили, що вона допомагає захистити оселю від нечистої сили і злих думок.

Пижмо — згідно з віруваннями саме ця рослина захищає від пороблення. Але також вона має і практичне застосування — аромат пижмо не любить міль, тому вона не залетить до вашого дому.

М'ята — рослина з заспокійливою дією, а за традиціями існує повір'я, що вона приносить в оселю злагоду і робить сімейні стосунки міцними.

Полин — наші предки вірили, що якщо повісити над дверима у будинок цю рослину, то можна захиститися від темних сил. Але додатково полин також відлякує гризунів і тарганів.

Обов'язково зберіть ці трави, щоб зробити з них букет, який освячується в храмі під час богослужіння.

Читайте також: