Що означає, коли сняться покійники, і не тільки родичі: роз'яснення священника

Сни про покійних родичів і не тільки можна тлумачити по-різному. Все залежить як від контексту, так і від вірувань людини.

В багатьох культурах можна знайти твердження, якщо вам сниться покійний, це означає, що таким чином він намагається зв'язатися з вами. Наприклад, для передавання якоїсь важливої інформації чи послання, підтримки чи висловлення пробачення.

У відео на YouTube отець Василь Колодій, настоятель парафії Покрови Пресвятої Богородиці у Дніпрі, священик УГКЦ, розповів, що потрібно знати, якщо до вас уві сні прийшла людина, яка вже померла.

За словами священника, всі такі сни можуть бути трьох видів: віщі, про попередження і для впорядкування певної інформації мозком.

Що означає, коли сняться покійні родичі і просять щось

Отець Василь впевнений, якщо вам сниться людина, яка померла, і вона не має одягу, не має, що їсти, просить вас про щось — це такий собі натяк, що за цю людину вже давно не було парастасу і панахиди.

Вже на другий день треба йти до магазину, купувати панахидний хліб на пожертву, на якому обов'язково повинні бути хліб та вино. Ці продукти несуть до храму і замовляють службу Божу за покійника.

До чого сняться покійні родичі живими

Як наголошує священник, інколи приходять покійні родичі і не тільки, які уві сні мають вигляд, наче вони живі. Буває також, що здається, наче покійник дуже веселий, шатно одягнений. Це, на думку отця, означає, що пони прийшли до вас з вдячністю.

До чого сняться покійні знайомі, які просто стоять і дивляться

Отець розповів, що такий сон хоч і має досить страшний вигляд, проте зовсім не означає щось погане. Зазвичай покійники не можуть нічого розповісти, але вони з радістю дадуть відповідь на ваші запитання. Тому завжди потрібно мати такі напоготові.

Також священник наголошує, що сни про покійних знайомих чи родичів не потрібно ідеалізувати чи зовсім відкидати. Найкраще взагалі нікому про це не розповідати. Якщо вас хтось хоче попередити уві сні, то це приватна справа.

Що означає сон про покійника, який кличе за собою: і чи потрібно йти

Як зазначає отець Василь, категорично не варто йти за покійником уві сні, якщо той кличе вас за собою. Ви можете не пробудитися. Це зазвичай кличе гріховна частина вашої сутності. За його словами, найперше важливо навести лад в своїй голові, сходити до сповіді, причаститися.

Читайте також: