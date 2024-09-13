Що означає, коли собака гавкає і дивиться в одну точку: чи справді він спілкується з потойбіччям

Дуже часто таке цікаве запитання виникає у власників собак.

Представники Американського клубу собаківництва спробували розгадати цю загадку.

Вони дійшли висновку, що гавкіт собак, коли на це немає видимих причин, є, найімовірніше, просто мимовільним. Для собак є очевидними слухові, нюхові та візуальні сигнали, які люди не можуть сприймати.

Наприклад, ваш пес може відреагувати гавкотом на віддалений звук автомобільної сирени чи інший шум, які недоступні людині через особливості анатомії.

Що означає, коли собака гавкає в темряву? Тут усе очевидно. Вночі рівень навколишнього шуму значно зменшується, тому вашому улюбленцеві стає простіше почути гавкіт інших собак чи шум автомобіля на дорозі. Ба більше, чотирилапі друзі наділені значно кращим зором (а не лише слухом), ніж ми, а тому в темряві вони можуть побачити те, що недоступно людині.

Наприклад, якщо ваш собака раптом занепокоївся на порожньому нічному подвір'ї, це означає, що він міг почути чи побачити якийсь об'єкт: дику тварину, листок, що впав з гілки, незнайомця, який пройшов стежкою неподалік.

Втім, кажуть фахівці, гавкіт собак не завжди означає, що вони щось почули або побачили. Інколи улюбленці ведуть себе так, коли їм нудно, самотньо або вони хочуть привернути увагу господаря.

А ось про "спілкування з потойбічним світом", то це, найімовірніше, все-таки міт, який оснований на людських віруваннях. Не існує наукових доказів того, що ці тварини здатні бачити духів або привидів.

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