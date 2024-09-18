Що означає символ "е" на пакованні товарів: знак, який може багато розповісти

Такий знак можна часто побачити на пакованні сухариків, чипсів чи навіть пляшках з водою. Що він означає і чому важливий?

Символ "е" на пакованні — це знак маркування. Він означає, що вагу товару було "оцінено".

Знак "е" показує, яка фактична вага самого товару. Тобто сюди не входить вага паковання або тари. Саме за цей об'єм і платить покупець. Дуже важливо розуміти різницю між вагою нетто (яку і показує цей знак "е") та вагою брутто (вага товару разом з пакованням).

Мало хто задумується, але насправді цей символ дуже важливий для покупців. Особливо для тих, хто любить прискіпливо порівнювати вартість одного і того ж продукту у різних виробників.

Слід зазначити один важливий момент. Виробники легкої продукції, зазвичай, не зважують окремо кожне паковання товару. Вони вказують на ньому, що вага була оцінена (символ "е") та додають плюс/мінус відхилення в грамах.

Звичайно ж, ніхто не буде зважувати кожен чипс окремо, щоб потім показати в сумі точну вагу товару в пакованні. Сучасні виробничі лінії влаштовані так, щоб конвеєр міг фіксувати задану вагу. Однак в кожному пакованні вона може трішки відрізнятися в одну чи іншу сторону.

Як перевірити відповідність? Все дуже просто. Беруть, наприклад, одне паковання чипсів і зважують його. Вага повинна плюс/мінус відповідати тій, що вказана на пакованні поряд зі знаком "е".

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