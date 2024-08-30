Що означає слово "хідник": у яких регіонах України найчастіше вживають лексему

Щоб зрозуміти деякі слова, треба народитися в Україні і бути справжнім українцем.

Українська мова має багато цікавих, проте маловідомих слів, які варто знати, щоб збагатити свій лексичний запас. А ще кожна лексема має по кілька синонімів та варіантів, і не кожному зрозумілі їх значення. Особливо, якщо людина нещодавно перейшла на українську мову. Саме до таких належить слово "хідник". Розповідаємо, які значення має ця лексема, приклади вживання слова в художній літературі.

Що означає слово "хідник": приклади вживання в українській літературі

Хідник – те саме, що й підземний хід. І ще скажу: таки ж довгенько він копав хідник, дорогу до рятунку (Максим Рильський). Хідник – тротуар; піднята вище проїжджої частини пішохідна доріжка з асфальту, цегли, дощок по боках вулиці чи площі. Серед вулиці стояла калюжа, а там, де мали б бути хідники, росло будяччя (Агатангел Кримський). Хідник –вузький, довгий килим або товста тканина такої ж форми, яку стелять на підлогу; постілка, доріжка. Зробив Бронко кілька гімнастичних вправ на "турніку", на якому мама тріпала хідники (Ірина Вільде).

У сучасному мовленні лексема "хідник" найвідоміша у значенні "тротуар". Інші значення вже практично не використовуються, лише в деяких регіонах України – на Львівщині, Закарпатті та в Івано-Франківській області.

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