Що означає відоме прізвище Залужний: як з'явилося і де розповсюджене

Названо число українців, які мають прізвище Залужний.
Кожному українцеві відоме прізвище Залужний, як у головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного. Воно зустрічається по всій території України. Хоча найбільша кількість людей із таким прізвищем проживає у західному та центральному регіонах ближче до півдня. Саме таку карту опублікувало генеалогічне товариство «Рідні».
Де найбільше розповсюджене прізвище Залужний
На карті показано, що найбільша кількість людей - носіїв цього прізвища, проживає:
- у Дніпрі – 26 чоловік;
- у Львові – 25;
- у Лохвицькому районі Полтавської області – 25;
- у Запоріжжі – 22;
- на території колишнього Березнівського району Рівненської області – 21;
- на території колишнього Новоукраїнського району Кіровоградської області – 19;
- у Києві – 18;
- у Житомирі – 17;
- у Буському районі Львівської області – 14.
Загалом, із таким прізвищем за офіційними даними зафіксовано 527 українців. А в рейтингу за частотністю поширення прізвище Залужний посідає 9 430 місце.
Яке походження має прізвище Залужний
Олесь Думний, автор блогу, написав, що походження цього прізвища досить неоднозначне, бо воно не має прив’язки до певної місцевості. А тому не класифікується за нормами словотворення того чи іншого регіону, доказом чого є наведена вище карта.
Тому блогер, керуючись нормами сучасної української мови, назвав найімовірніше значення прізвища Залужний – «людина, яка живе за лугом».
«За таким самим принципом були утворені інші прізвища: Завальний – за валами, Заворотний – за воротами, Загребельний – за греблею, Задорожний – за дорогою, Зарічний – за рікою, Заозерний – за озером, Заплітний – за плотом», - написав Олесь Думний.
Блогер переконаний, що у польській мові це прізвище тлумачиться так само.
«Раніше у польській мові також побутувало слово «луг», яке означало те саме поняття, що і в українській мові. Саме із цього слова утворилося прізвище Залужний (Załużny) – людина з-за лугу. Але це слово вже давно стало архаїзмом у Польщі, тому із таким прізвищем є лише кількадесят осіб», - пояснив він.
Хоча Олесь Думний сумнівається стосовно того, що прізвище Залужний має значення «той, що живе за лугом». На думку блогера, це прізвище має більш цікавий варіант походження.
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