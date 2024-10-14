Що означає, якщо олія піниться під час смаження, і як зупинити цей процес

Іноді під час смаження різних продуктів ми стикаємося з утворенням піни з олії.

Досвідчені кулінари стверджують, якщо на сковороді не було води, такого не повинно відбуватися.

Якщо ви побачили, що під час смаження олія почала пінитися, це може означати, що перед вами неякісний чи протермінований продукт. Тому під час придбання олії в магазині завжди уважно дивіться на дати виготовлення.

Олія також може бути розведеною або виробник додав до продукту дуже багато води.

Пінитися може й нерафінована олія, яка взагалі має таку властивість утворювати піну, навіть, якщо цей продукт якісний та не протермінований. Таку олію не слід використовувати для смаження, вона більше підходить для заправлення салатів.

Якщо з рафінованої олії з хорошим терміном придатності, яка не гірчить, починає утворюватися піна під час смаження, виправити ситуацію допоможе лише одне: вам спочатку потрібно посмажити на сухій сковороді сіль, потім висипати її і налити олію. Тоді піна утворюватися не буде.

Завдяки солі ви приберете зайву вологу, а тому смаження пройде без зайвих піни і неприємних бризок.

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