Що означає знак "CE": навіщо його наносять на товари та техніку

Потрібно бути обізнаним у різних сферах для загального розвитку. Особливо це важливо у споживчій галузі, тому що часто від цього залежить ваше здоров'я.

Дуже часто на товарах або техніці можна побачити різні знаки. Наприклад, одним із таких є знак "СE" або "Made in CE". Що він означає? Про це можуть здогадатися далеко не всі.

Це позначення можна зустріти як на пакуванні з харчовими продуктами, так і на різноманітних побутових пристроях чи навіть іграшках. Загалом цю позначку можуть містити тисячі різних найменувань.

Отже, знак "CE" — це позначка того, що товар відповідає всім вимогам директив Європейського Союзу. Тобто, він може продаватися у країнах, які входять до ЄС, за дотримання інших умов та дозволів.

Щоб отримати маркування "CE" виробник повинен пройти кілька кроків, а саме:

провести оцінку відповідності;

підготувати технічне досьє;

підписати декларацію про відповідність ЄС.

Всі документи повинні бути доступними для подання на запит офіційних органів у будь-який час.

До того ж, знак "CE" може розташовуватися на пакуванні, самому виробі, в інструкції до нього чи на гарантійному талоні. Знак можна використовувати разом з іншими маркуваннями або позначеннями за умови, що вони не зменшують видимість чи розбірливість самої позначки "CE".

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