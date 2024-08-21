Що означають пози сну в парі: вчені розповіли, як вони впливають на стосунки

В TheDailyMail розповіли, що британські вчені проаналізували сон пар та виявили, що найбільше закоханих сплять спиною один до одного, не торкаючись при цьому іншої людини (27%). Лише 2% пар у Великій Британії віддають перевагу позі "коханці" — тобто з переплетеними ногами і обличчям один до одного.

Поза, в якій сплять 27% пар, називається психологами "свобода". Вона вказує, що ваші стосунки надзвичайно міцні. Такі пари мають особливий зв'язок, вони відчувають захищенність, перебуваючи поряд. Разом з ним, в їхніх стосунках є й незалежність.

Поза "піклування", це коли ви спите спиною один до одного, але торкаєтесь партнера уві сні. В ній сплять приблизно 23% партнерів. При чому вона дуже популярна на початку стосунків і вказує, що обидві людини почувають себе спокійно та комфортно.

Коли один з партнерів спить обличчям до спини іншого, обнімаючи його уві сні, ця поза називається "догляд". Вона вважається класичною серед пар, хоча поширена лише серед 18%. Вона зазвичай демонструє, що один з партнерів обирає захисну позицію відносно іншої людини.

Якщо ви полюбляєте спати обличчям до обличчя, така поза називається "вузол кохання". Часто в такій позі коханці переплітають свої ноги та руки, але через 10-15 хвилин починають спати окремо. Психологи стверджують, що така поза вказує на надзвичайну міцність стосунків. Однак, в ній сплять лише 8% всіх опитаних пар.

Близько 3% чоловіків, кажуть фахівці, сплять у позі "супергерой", розкинувши руки і ноги в різні боки та штовхаючи свою другу половинку. Один з партнерів у такі парі домінує і забирає собі весь простір, тоді як інший завжди відіграє другорядну роль.

Затишна поза, в якій один з партнерів кладе голову на груди іншого та переплітає свої ноги з його, називається "романтичною". Найчастіше її можна зустріти на початку стосунків і вона популярна серед 4% опитаних партнерів. Вона зазвичай свідчить про пристрасні і яскраві почуття, новий струмінь в коханні.

Якщо ви віддаєте перевагу позі, в якій ви спите обличчям один до одного, але не торкаєтесь свого партнера, то ви входите до 3% опитаних. Така поза називається "інтимна розмова". Часто вона означає, що парі потрібен емоційний контакт.

Близько 2% опитаних сплять у позі "коханці", тобто обличчям до обличчя з переплетеними ногами. Хоча вона досить інтимна та романтична, але зазвичай означає, що в стосунках не вистачає незалежності.

При цьому психологи вважають, що автономність в спальні — це цілком нормально. Особливо, враховуючи те, що 25% пар не можуть нормально спати через штовхання партнера, хропіння, різницю біоритмів тощо. Тому, якщо ви обираєте спати в окремих ліжках, це зовсім не означає, що ви охололи один до одного.

Статистика навіть показує, що люди, які погано висипаються, частіше розлучаються зі своїм партнером, тому краще відмовитися спати разом, якщо ваш організм цього потребує.

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