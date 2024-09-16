Що означають символи на етикетках одягу, яке значення трикутників: чому це треба знати кожному

Щоб не зіпсувати свої улюблені речі, перед пранням треба обов’язково вивчити всі символи на етикетках.

Напевно, хоч раз із вами траплялася така халепа: ви відправили до пральної машини зовсім нову річ, а дістали якусь ганчірку незрозумілого кольору та форми. Щоб уникнути таких ситуацій, виробник одягу чи текстилю рекомендує уважно вивчити значки для догляду за одягом на ярликах. Розповідаємо, що означають символи на бирках, як розшифровуються трикутники, який одяг не можна відбілювати.

Чому розуміння значків на етикетках одягу — це важливо

Обов’язково треба навчитися розшифровувати піктограми на етикетках одягу чи інших речей, і ось чому. Насамперед, ці значки містять дуже важливу інформацію про догляд за тканиною, з якої виготовлено річ – спосіб прання, відбілювання, сушіння, прасування тощо. Якщо не дотримуватися цих простих інструкцій, які зашифровані в піктограмах, можна безповоротно пошкодити улюблену річ.

Окрім того, вміння читати символи на бирці допоможе зрозуміти, наскільки делікатна тканина, з якої виготовлено річ, і як за нею правильно доглядати. Оскільки деякі матеріали вимагають особливого дорогого догляду, їх треба віддавати на чищення та прання лише до хімчистки.

Які існують значки на ярликах одягу

Усі символи на бирках діляться на 5 груп.

Що означають символи на бирках одягу / Фото: pixabay.com

Таз із водою позначає прання. Такий значок говорить про те, що річ можна сміливо прати вдома. Якщо він перекреслений, це означає, що матеріал вимагає особливого догляду, таку річ треба віддавати до хімчистки.

позначає прання. Такий значок говорить про те, що річ можна сміливо прати вдома. Якщо він перекреслений, це означає, що матеріал вимагає особливого догляду, таку річ треба віддавати до хімчистки. Трикутник — відбілювання. Навіть деякі речі білого кольору не можна відбілювати, тому наявність цього знаку треба обов’язково перевіряти, щоб не зіпсувати річ.

— відбілювання. Навіть деякі речі білого кольору не можна відбілювати, тому наявність цього знаку треба обов’язково перевіряти, щоб не зіпсувати річ. Квадрат — сушіння. Українські господині практично не користуються сушильними машинами. Однак цю піктограму варто вміти розшифровувати, це не буде зайвим.

— сушіння. Українські господині практично не користуються сушильними машинами. Однак цю піктограму варто вміти розшифровувати, це не буде зайвим. Праска – це піктограма, яка позначає допустиму температуру прасування речей.

– це піктограма, яка позначає допустиму температуру прасування речей. Кружечок – такий символ говорить про те, що річ треба віднести до хімчистки. Він повідомляє фахівцям, який процес чищення допустимий для вашого одягу.

Відбілювання: що означають символи трикутників

Що означають трикутники на бирках одягу / Фото: pixabay.com

Порожній трикутник. Така піктограма говорить про те, що можна користуватися будь-яким відбілювальним засобом.

Така піктограма говорить про те, що можна користуватися будь-яким відбілювальним засобом. Перекреслений трикутник (порожній або зафарбований). Ці символи означають, що річ не можна відбілювати, навіть засобом без умісту хлору.

Ці символи означають, що річ не можна відбілювати, навіть засобом без умісту хлору. Трикутник з абревіатурою CL всередині. Річ можна відбілювати засобом з умістом хлору.

Річ можна відбілювати засобом з умістом хлору. Дві косі лінії у трикутнику або перекреслена абревіатура CL. Така піктограма забороняє використовувати відбілювачі з хлором. Втім, для таких речей підійдуть відбілювачі на основі інших активних складників.

Які тканини не можна відбілювати

Є матеріали, які не можна відбілювати: це має знати кожна господиня.

Вовна. Відбілювальний засіб з агресивними компонентами може пошкодити натуральні волокна вовняної тканини, викликати її усадку та знебарвлення.

Відбілювальний засіб з агресивними компонентами може пошкодити натуральні волокна вовняної тканини, викликати її усадку та знебарвлення. Шовк. Агресивні відбілювальні засобі на основі активних компонентів послабляють тонкі волокна шовкової тканини, тому зроблять її ламкою та безбарвною.

Агресивні відбілювальні засобі на основі активних компонентів послабляють тонкі волокна шовкової тканини, тому зроблять її ламкою та безбарвною. Спандекс після дії відбілюванльних засобів втрачає свою форму та еластичність.

після дії відбілюванльних засобів втрачає свою форму та еластичність. Віскоза також втрачає форму та колір після відбілювання.

також втрачає форму та колір після відбілювання. Шкіра. Матеріал містить натуральні олії, які висихають після впливу хлору чи інших агресивних компонентів. Тому шкіряний одяг може потріскатися і втратити свій первозданний вигляд.

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