Що подарувати коханому хлопцеві або чоловікові на Новий рік 2025: найкращі ідеї під ялинку

Вже зовсім скоро прийде Новий 2025 рік, а тому вже час подумати про подарунки під ялинку. Що можна обрати для коханого хлопця або чоловіка?

Книжки

Одним з найкращих подарунків в усі часи була і залишається гарна книжка. З нею хлопець зможе відпочити, здобути нові знання чи поринути у фантастичний світ пригод. Обов'язково підбирайте книжку, яка точно припаде до душі вашому коханому.

Теплий одяг

На вулиці зима, а це означає, що в'язані шкарпетки, шарфи, спортивний костюм або термобілизна можуть стати чудовим подарунком, навіть якщо ви вважаєте, що це видається банальним. Попіклуйтеся про здоров'я і комфорт свого коханого, він неодмінно оцінить таку турботу.

Парфумерія або косметика

Хоча може здаватися, що чоловікам не потрібна така велика кількість косметики, як жінкам, однак вони також потребують спеціального догляду, особливо якщо у вашого хлопця чутлива шкіра чи в'юнке волосся, з яким важко впоратися. Парфуми є чудовим варіантом, якщо ви знаєте вподобання свого коханого.

Інструменти для дому

Дриль, шурупокрут, перфоратор чи набір викруток – все це завжди потрібно мати вдома. Погодьтеся, що надзвичайно приємно, коли ваш хлопець або чоловік виконує роботу по дому. Можна попросити його повісити картину або допомогти зібрати шафу.

Подарунковий набір

Головна особливість такого подарунку полягає в тому, що до боксу можна покласти ті речі, які можуть знадобитися саме вашому хлопцеві. Наприклад, солоні чи солодкі смаколики, записники, чашки тощо.

Сучасна техніка

Якщо у вас більший бюджет, ви можете подарувати йому смарт-годинник, навушники або планшет, про які ваш хлопець давно мріяв. Такі ґаджети сьогодні неймовірно спрощують життя. Вибираючи пристрій, обов'язково враховуйте вподобання коханого, ретельно вивчивши всі характеристики товарів.

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