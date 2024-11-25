Що подарувати коханому на Новий рік 2025: вашому чоловіку неодмінно сподобається

Які подарунки для чоловіка чи бойфренда можна покласти під новорічну ялинку: корисні поради й підказки.

До Нового року залишилося зовсім трохи, а треба встигнути зробити купу всього, також подбати про подарунки своїм коханим. Розповідаємо про найкращі варіанти подарунків для чоловіків.

Що подарувати чоловікові на Новий рік 2025 рік: топові варіанти подарунків

Цифрові ґаджети. Тут вибір безмежний – сучасна техніка й електроніка представлена варіантами на будь-який смак і гаманець. Це можуть бути навушники, фітнес-трекер, смартфон, планшет, колонка, безпровідна клавіатура тощо. Вам залишиться лише вибрати і гарно запакувати подарунок.

Тут вибір безмежний – сучасна техніка й електроніка представлена варіантами на будь-який смак і гаманець. Це можуть бути навушники, фітнес-трекер, смартфон, планшет, колонка, безпровідна клавіатура тощо. Вам залишиться лише вибрати і гарно запакувати подарунок. Адвент-календар. Зараз це вкрай популярний подарунок як для жінок, так і для чоловіків. Наповнення тут може бути різноманітним – солодощі, алкоголь, догляд за тілом тощо.

Зараз це вкрай популярний подарунок як для жінок, так і для чоловіків. Наповнення тут може бути різноманітним – солодощі, алкоголь, догляд за тілом тощо. Сертифікат. Це один із найпопулярніших подарунків на сьогодні, який неодмінно сподобається чоловікові. Адже ваш коханий зможе сам вибрати собі враження. Можна придбати сертифікат у магазин, на дегустацію вин, до барбершопу, на якісь майстер-класи тощо.

Це один із найпопулярніших подарунків на сьогодні, який неодмінно сподобається чоловікові. Адже ваш коханий зможе сам вибрати собі враження. Можна придбати сертифікат у магазин, на дегустацію вин, до барбершопу, на якісь майстер-класи тощо. Теплий одяг і стильні аксесуари. Це чудова класична ідея для того, аби порадувати свого чоловіка теплим светром чи стильною краваткою. Тут варто звертати увагу на якість речей, щоб вони довго служили вашому коханому.

Це чудова класична ідея для того, аби порадувати свого чоловіка теплим светром чи стильною краваткою. Тут варто звертати увагу на якість речей, щоб вони довго служили вашому коханому. Сумки, рюкзаки, гаманці. Якщо ви знаєте уподобання свого чоловіка, тоді сміливо можете дарувати йому будь-який аксесуар. Можна вибрати зручний рюкзак, стильний гаманець чи фірмовий ремінь.

Якщо ви знаєте уподобання свого чоловіка, тоді сміливо можете дарувати йому будь-який аксесуар. Можна вибрати зручний рюкзак, стильний гаманець чи фірмовий ремінь. Парфуми чи набори з догляду за тілом. Якщо ваш чоловік полюбляє такі речі на подарунки, тоді можна сміливо класти під новорічну ялинку засоби для догляду за тілом і парфуми. Він напевно буде у захваті від такого сюрпризу.

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