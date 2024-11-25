Що подарувати коханому на Новий рік 2025: вашому чоловіку неодмінно сподобається

Які подарунки для чоловіка чи бойфренда можна покласти під новорічну ялинку: корисні поради й підказки.
До Нового року залишилося зовсім трохи, а треба встигнути зробити купу всього, також подбати про подарунки своїм коханим. Розповідаємо про найкращі варіанти подарунків для чоловіків.
Що подарувати чоловікові на Новий рік 2025 рік: топові варіанти подарунків
- Цифрові ґаджети. Тут вибір безмежний – сучасна техніка й електроніка представлена варіантами на будь-який смак і гаманець. Це можуть бути навушники, фітнес-трекер, смартфон, планшет, колонка, безпровідна клавіатура тощо. Вам залишиться лише вибрати і гарно запакувати подарунок.
- Адвент-календар. Зараз це вкрай популярний подарунок як для жінок, так і для чоловіків. Наповнення тут може бути різноманітним – солодощі, алкоголь, догляд за тілом тощо.
- Сертифікат. Це один із найпопулярніших подарунків на сьогодні, який неодмінно сподобається чоловікові. Адже ваш коханий зможе сам вибрати собі враження. Можна придбати сертифікат у магазин, на дегустацію вин, до барбершопу, на якісь майстер-класи тощо.
- Теплий одяг і стильні аксесуари. Це чудова класична ідея для того, аби порадувати свого чоловіка теплим светром чи стильною краваткою. Тут варто звертати увагу на якість речей, щоб вони довго служили вашому коханому.
- Сумки, рюкзаки, гаманці. Якщо ви знаєте уподобання свого чоловіка, тоді сміливо можете дарувати йому будь-який аксесуар. Можна вибрати зручний рюкзак, стильний гаманець чи фірмовий ремінь.
- Парфуми чи набори з догляду за тілом. Якщо ваш чоловік полюбляє такі речі на подарунки, тоді можна сміливо класти під новорічну ялинку засоби для догляду за тілом і парфуми. Він напевно буде у захваті від такого сюрпризу.
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