Що подарувати колегам на Новий рік 2024: бюджетно, креативно та практично

Готуєте на роботі новорічну гру "Таємний Санта" або просто бажаєте порадувати своїх співробітників приємним сюрпризом? Ось перелік бюджетних, креативних та практичних новорічних подарунків, які підійдуть колегам.

Настільна гра

Це завжди чудова можливість весело провести час. Тим більше, що можна обрати настільну гру в офісній тематиці. Сьогодні магазини пропонують дуже великий вибір на будь-який смак та гаманець. А ще настільні ігри можна пізніше грати всім разом.

Перекидний календар для робочого столу

Бюджетний подарунок, який точно оцінить колега на роботі. Можна обирати класичні варіанти або пошукати щось більш креативне для людей з почуттям гумору. Також на ринку України можна знайти по-справжньому унікальні календарі для робочого столу: квітучий (кожен листок пізніше можна висадити і з нього виросте рослина), "вічні" тощо.

Набір кави в дріпах

Якщо в вашому офісі немає кавоварки чи кавової машини, смачна кава в дріпах стане чудовим подарунком для колеги, що полюбляє пити каву на роботі. Для її заварювання потрібна лише кружка та гаряча вода. А ще до подарунка можете додати набір сиропів з різними смаками.

Тренажер для кисті руки

Що подарувати на Новий рік колегам на роботі / Фото: Unsplash

Еспандер або тренажер для кисті рук — це дуже практичний та корисний спортивний інвентар, який не займає багато місця, але точно допоможе тим, хто довго сидить за комп'ютером, користується мишкою та набирає тексти. Є еспандери різноманітної форми, тож обрати один до вподоби буде зовсім нескладно.

Подарунок від "Санти"

Побудьте офісним Санта Клаусом та роздайте своїм колегам невеличкі мішечки з солодощами, фруктами, приємними дрібницями, новорічними листівками.

Ланч-бокс

Ще один надзвичайно корисний та бюджетний подарунок. Якщо ваш колега часто приносить обід з дому, ланч-бокс стане можливістю зробити його здорову звичку ще приємнішою. Якщо у вас є можливість, обирайте ланч-бокс з функцією підігрівання, але така модель коштуватиме дорожче.

Плед

Взимку пледів точно багато не буває. Такий подарунок може знадобитися не лише вдома, але й на роботі. Особливо, якщо колега часто мерзне на робочому місці. Перед тим, як купувати плед, подумайте, які кольори сподобаються співробітнику.

Бездротова зарядка

Портативна бездротова зарядка порадує колегу і буде мати відмінний вигляд на робочому столі. Але потрібно звернути увагу на сумісність док-станції зі смартфоном вашого співробітника.

Мотиваційний плакат

Мотиваційний плакат допоможе прикрасити робоче місце. Обирайте мотиваційні гасла, які точно піднімуть настрій та допоможуть покращити атмосферу в офісі.

Настільний біокамін

Якщо бюджет у вас не сильно обмежений, можете придивитися до такого приємного подарунка. Це гарна та оригінальна річ, яка точно допоможе підняти настрій. Тим більше, що такий біокамін не виділяє диму чи неприємного запаху.

Подарунковий сертифікат

Чим здивувати колег на Новий рік / Фото: Unsplash

Подарунковий сертифікат на покупки в улюбленому магазині — корисний та практичний подарунок. Колега зможе сам обрати, що йому зараз потрібно. А ще такий подарунок зручний тим, що його можна подарувати, якщо ви працюєте віддалено.

Адвент-календар

Сьогодні в магазинах можна знайти різноманітні адвент-календарі. Це особливі набори подарунків з 12 чи 24 віконечками, які потрібно відкривати по-одному щодня. Такий новорічний подарунок дарує позитивні емоції в передноворічні тижні.

Блокнот чи щоденник для записів

Важливий подарунок, який точно знадобиться. Канцелярія завжди залишається на першому місці серед корисних подарунків колегам. Ви можете обрати різні форми та кольори блокнотів, а ще додати до нього маркери, наліпки, набір кулькових ручок.

Подушка для офісного стільця

Подбайте про здоров'я своїх колег та подаруйте їм подушку для стільця, яка допоможе правильно розподіляти вагу тіла. Тепер у співробітників точно перестане боліти спина, як би довго вони не сиділи за робочим комп'ютером.

Масажер для шиї

Шия надзвичайно втомлюється під час сидячої роботи. Тому масажер для шиї стане дуже корисним подарунком, адже він допоможе розслабити м'язи після важкого робочого дня. Можна знайти різні варіанти, наприклад, з додатковою функцією підігрівання зони масажу.

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