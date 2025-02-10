Чим потішити свою половинку на День святого Валентина: креативні подарунки за знаками зодіаку

Головне, аби подарунок був зроблений з любов'ю.
Що подарувати коханій чи коханому з огляду на дату народження, розповіла астрологиня astrolog.sinkevych.
"Подарунок, обраний з любов’ю та врахуванням особистих уподобань, стане справжнім талісманом, що супроводжуватиме людину в новому році", - наголошує вона.
Подарунки за знаками зодіаку:
Овен: активні подарунки - фітнес-абонементи, трендові аксесуари.
Телець: естетичні речі - прикраси, сертифікат у ресторан.
Близнюки: модні аксесуари, канцелярія, косметичні набори.
Рак: затишні речі для дому - свічки, чайні набори.
Лев: ефектні аксесуари, фотосесії, брендовий одяг.
Діва: корисні подарунки - планери, вітаміни, косметичні гаджети.
Терези: стильні аксесуари, курси кулінарії чи флористики.
Скорпіон: спа-набори, стильні аксесуари, інтимні подарунки.
Стрілець: подорожі, активні враження, дизайнерські речі.
Козоріг: практичні й стильні подарунки гаджети, аксесуари.
Водолій: інноваційні подарунки - гаджети для догляду, акустика.
Риби: творчі речі - картини, музичні інструменти, квитки на вистави чи в театр.
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