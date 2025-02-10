Чим потішити свою половинку на День святого Валентина: креативні подарунки за знаками зодіаку

Головне, аби подарунок був зроблений з любов'ю.

Незабаром - день святого Валентина. День усіх закоханих - це не тільки про романтичну атмосферу, а й гарна нагода потішити свою половинку гарним подарунком. Якщо не знаєте - що ж подарувати, то можна звернутися до гороскопу та обрати гостинець за знаком зодіаку.

Що подарувати коханій чи коханому з огляду на дату народження, розповіла астрологиня astrolog.sinkevych.

"Подарунок, обраний з любов’ю та врахуванням особистих уподобань, стане справжнім талісманом, що супроводжуватиме людину в новому році", - наголошує вона.

Подарунки за знаками зодіаку:

Овен: активні подарунки - фітнес-абонементи, трендові аксесуари.

Телець: естетичні речі - прикраси, сертифікат у ресторан.

Близнюки: модні аксесуари, канцелярія, косметичні набори.

Рак: затишні речі для дому - свічки, чайні набори.

Лев: ефектні аксесуари, фотосесії, брендовий одяг.

Діва: корисні подарунки - планери, вітаміни, косметичні гаджети.

Терези: стильні аксесуари, курси кулінарії чи флористики.

Скорпіон: спа-набори, стильні аксесуари, інтимні подарунки.

Стрілець: подорожі, активні враження, дизайнерські речі.

Козоріг: практичні й стильні подарунки гаджети, аксесуари.

Водолій: інноваційні подарунки - гаджети для догляду, акустика.

Риби: творчі речі - картини, музичні інструменти, квитки на вистави чи в театр.

Нагадаємо, ми писали про те, коли День святого Валентина 2025 року.

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