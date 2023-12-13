Що подарувати на Новий 2024 рік бабусям та дідусям, тим, яким ніколи нічого не потрібно: найкращі ідеї

Зробити гарний подарунок бабусі та дідусю на свято напевно, найважче серед усіх членів сім’ї. Найчастіше, що можна від них почути, коли запитуєш про подарунки, що їм нічого не треба, і все у них є, або що їх сім'я — це найкращий для них подарунок.

Щоб вибрати вдалий новорічний подарунок для дідуся та бабусі потрібно врахувати їх вік, стиль життя та звички, вподобання, те, що літні люди більше цінують користь та практичність, ніж символічне значення.

Якщо ж вирішили подарувати щось символічне, то хай тоді це буде подарунок зроблений вашими руками. Це буде символом вашої любові до них.

Ідеї подарунків бабусям та дідусям

Фотоподарунки

Фоторамка зі знімками членів родини, бабусі чи дідуся в молодості, знімком онуків, для них це завжди буде милим подарунком. Можна також підготувати альбом із фотографіями, додавши до них підписи та побажання.

Можна не сумніватися, як розчуляться дідусь та бабусі, коли отримають в подарунок на новий рік настінний календар з фотографіями членів родини, чашки з фотодруком, подушки на яких будуть улюблені діти та онуки.

Дуже вдалим подарунком буде професійна фотосесія.

Корисні для здоров’я подарунки

Старшому поколінню потрібно допомагати дбати про себе. Через свою делікатність, вони часто відмовляються від цього, тому свята — це відповідний момент зробити це. Оплатіть обстеження, яке давно вже потрібно зробити, замовте потрібні нові окуляри.

Подаруйте зручний автоматичний тонометр, електронний термометр, глюкометр, масажер, органайзер для таблеток. В решті решт, подаруйте комплекс потрібних вітамінів.

Теплі подарунки

Можна звичайно обійтися теплими шкарпетками, капцями, але не погано буде, якщо на Новий рік літні люди отримують в подарунок м’який теплий светр або кофтину, шапку шарфик і/або рукавиці для прогулянки. Зігріє їх вашим теплом і м'який плед. Згодиться і грілка, яка буде зігрівати та знімати болі.

Здорові солодощі

Не найдеться напевно бабусі чи дідуся, які не зрадіють смачному чаю, каві, цукеркам, солодощам. Чудовим подарунок є мед, який можна вибрати на різні смаки та в красивих баночках. Можна подарувати набори із сухофруктів, або корисних олій — обліпихової, лляної, гарбузової тощо.

Побутова техніка, яка "полегшить життя"

Подаруйте старшому поколінні те, що полегшить їхнє життя, заощадить час, як то міксер, блендер, мультиварку, найпростішу кавоварку. Можна подумати та про серйозніший подарунок — наприклад, бездротовий пилосос замість важкого традиційного чи тим більше замість віника.

Книжки та не тільки

Для цінителів книги, нова книжка, яку розпаковують зі святкового кольорового паперу, — один із найпрекрасніших подарунків. Замість звичайної книжки можна покласти під ялинку аудіокнигу, яку можна послухати, не що напружуючи очі. Для «просунутих» хорошим подарунком буде електронна книжка зі звантаженими улюбленими творами ваших родичів.

Подарунки своїми руками

Подарунки зроблені своїми руками — це завжди подарунки «з душею». Це може бути особлива випічка, прикраси для житла, ялинки тощо.

Інші подарунки

Подарунок може бути й більш вишуканим, наприклад, набір потрібної косметики, годинник, білет в театр, на концерт, на масаж. Щоб ви не подарували, ваші дідусь та бабуся будуть безперечно задоволені та вдячні за увагу та чуйність.

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