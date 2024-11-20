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Що подарувати на Новий 2025 рік: найкращі ідеї для близьких та друзів, від чого краще відмовитися

Що подарувати на Новий 2025 рік: найкращі ідеї для близьких та друзів, від чого краще відмовитися

Що дарувати на Новий 2025 рік / Фото: Фото з відкритих джерел

Шукаєте найкращі подарунки на Новий 2025 рік для друзів та близьких? Пропонуємо вам ідеї, які допоможуть обрати з тисяч варіантів.

Що дарувати на рік Зеленої Дерев'яної Змії: символ оцінить

Вибір подарунку на рік Змії вимагає особливої уваги, адже ця тварина цінує ті речі, які допомагають розвиватися як духовно, так і інтелектуально. Тому чудовим вибором стануть книги по філософії, історії мистецтв або психології. Особливо цінно, якщо ви зможете знайти старовинні видання або з підписом автора.

Також можете придивитися до творів мистецтва. Обирайте картини з природними пейзажами або скульптури з натуральних матеріалів. Таке Змія точно оцінить. Дуже важливо, щоб ваш подарунок ніс у собі естетичну цінність та глибокий сенс. Несмаку Змія просто не сприймає.

Особливе місце займають подарунки, які пов'язані з красою та здоров'ям. Обирайте набори для ароматерапії, натуральну косметику, сертифікати для походу в спа-салон. Обов'язково віддавайте перевагу екологічним брендам. 

Що не можна дарувати на Новий рік 2025

В рік Змії варто уникати деяких подарунків. Насамперед, краще відкласти на інший час гострі предмети: ножі, ножиці, голки. Згідно зі стародавніми повір'ями, вони здатні "розрізати" добробут та щастя. Не даруйте годинник, тому що він символізує обмежений час і може принести невдачу.

Дешеву біжутерію і підробки брендів Змія категорично не оцінить. Також уникайте подарунків, які несуть агресивну символіку чи негативну енергетику. Яскраві речі Змії можуть не сподобатися, тому що вони дуже "кричать", а символ 2025 року цінує гармонію в усьому.

Ідеї подарунків на Новий 2025 рік для друзів та колег

Для друзів можете обрати:

  • книгу улюбленого автора;
  • сертифікат на доглядову процедуру;
  • сертифікат на фотосесію чи майстер-клас;
  • спільну світлину у ніжній рамці;
  • квитки на улюбленого виконавця чи гурт;
  • улюблені парфуми;
  • розмальовку за номерами для зняття стресу з олівцями.

А ось колеги по роботі неодмінно оцінять такі подарунки:

  • цікаву кружку;
  • шоколад ручної роботи;
  • павербанк;
  • набір ручок;
  • термочашку;
  • планер;
  • смачну каву у дріпах;
  • блокнот;
  • запашну свічку для затишних вечорів.

Пам'ятайте, що не обов'язково обирати вартісний подарунок на Новий рік, важливо, щоб він йшов від щирого серця і показував, наскільки дорогою для вас є людина.

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