Що подарувати на Новий 2025 рік: найкращі ідеї для близьких та друзів, від чого краще відмовитися

Шукаєте найкращі подарунки на Новий 2025 рік для друзів та близьких? Пропонуємо вам ідеї, які допоможуть обрати з тисяч варіантів.

Що дарувати на рік Зеленої Дерев'яної Змії: символ оцінить

Вибір подарунку на рік Змії вимагає особливої уваги, адже ця тварина цінує ті речі, які допомагають розвиватися як духовно, так і інтелектуально. Тому чудовим вибором стануть книги по філософії, історії мистецтв або психології. Особливо цінно, якщо ви зможете знайти старовинні видання або з підписом автора.

Також можете придивитися до творів мистецтва. Обирайте картини з природними пейзажами або скульптури з натуральних матеріалів. Таке Змія точно оцінить. Дуже важливо, щоб ваш подарунок ніс у собі естетичну цінність та глибокий сенс. Несмаку Змія просто не сприймає.

Особливе місце займають подарунки, які пов'язані з красою та здоров'ям. Обирайте набори для ароматерапії, натуральну косметику, сертифікати для походу в спа-салон. Обов'язково віддавайте перевагу екологічним брендам.

Що не можна дарувати на Новий рік 2025

В рік Змії варто уникати деяких подарунків. Насамперед, краще відкласти на інший час гострі предмети: ножі, ножиці, голки. Згідно зі стародавніми повір'ями, вони здатні "розрізати" добробут та щастя. Не даруйте годинник, тому що він символізує обмежений час і може принести невдачу.

Дешеву біжутерію і підробки брендів Змія категорично не оцінить. Також уникайте подарунків, які несуть агресивну символіку чи негативну енергетику. Яскраві речі Змії можуть не сподобатися, тому що вони дуже "кричать", а символ 2025 року цінує гармонію в усьому.

Ідеї подарунків на Новий 2025 рік для друзів та колег

Для друзів можете обрати:

книгу улюбленого автора;

сертифікат на доглядову процедуру;

сертифікат на фотосесію чи майстер-клас;

спільну світлину у ніжній рамці;

квитки на улюбленого виконавця чи гурт;

улюблені парфуми;

розмальовку за номерами для зняття стресу з олівцями.

А ось колеги по роботі неодмінно оцінять такі подарунки:

цікаву кружку;

шоколад ручної роботи;

павербанк;

набір ручок;

термочашку;

планер;

смачну каву у дріпах;

блокнот;

запашну свічку для затишних вечорів.

Пам'ятайте, що не обов'язково обирати вартісний подарунок на Новий рік, важливо, щоб він йшов від щирого серця і показував, наскільки дорогою для вас є людина.

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