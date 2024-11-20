Що подарувати на Новий 2025 рік: найкращі ідеї для близьких та друзів, від чого краще відмовитися

Шукаєте найкращі подарунки на Новий 2025 рік для друзів та близьких? Пропонуємо вам ідеї, які допоможуть обрати з тисяч варіантів.
Що дарувати на рік Зеленої Дерев'яної Змії: символ оцінить
Вибір подарунку на рік Змії вимагає особливої уваги, адже ця тварина цінує ті речі, які допомагають розвиватися як духовно, так і інтелектуально. Тому чудовим вибором стануть книги по філософії, історії мистецтв або психології. Особливо цінно, якщо ви зможете знайти старовинні видання або з підписом автора.
Також можете придивитися до творів мистецтва. Обирайте картини з природними пейзажами або скульптури з натуральних матеріалів. Таке Змія точно оцінить. Дуже важливо, щоб ваш подарунок ніс у собі естетичну цінність та глибокий сенс. Несмаку Змія просто не сприймає.
Особливе місце займають подарунки, які пов'язані з красою та здоров'ям. Обирайте набори для ароматерапії, натуральну косметику, сертифікати для походу в спа-салон. Обов'язково віддавайте перевагу екологічним брендам.
Що не можна дарувати на Новий рік 2025
В рік Змії варто уникати деяких подарунків. Насамперед, краще відкласти на інший час гострі предмети: ножі, ножиці, голки. Згідно зі стародавніми повір'ями, вони здатні "розрізати" добробут та щастя. Не даруйте годинник, тому що він символізує обмежений час і може принести невдачу.
Дешеву біжутерію і підробки брендів Змія категорично не оцінить. Також уникайте подарунків, які несуть агресивну символіку чи негативну енергетику. Яскраві речі Змії можуть не сподобатися, тому що вони дуже "кричать", а символ 2025 року цінує гармонію в усьому.
Ідеї подарунків на Новий 2025 рік для друзів та колег
Для друзів можете обрати:
- книгу улюбленого автора;
- сертифікат на доглядову процедуру;
- сертифікат на фотосесію чи майстер-клас;
- спільну світлину у ніжній рамці;
- квитки на улюбленого виконавця чи гурт;
- улюблені парфуми;
- розмальовку за номерами для зняття стресу з олівцями.
А ось колеги по роботі неодмінно оцінять такі подарунки:
- цікаву кружку;
- шоколад ручної роботи;
- павербанк;
- набір ручок;
- термочашку;
- планер;
- смачну каву у дріпах;
- блокнот;
- запашну свічку для затишних вечорів.
Пам'ятайте, що не обов'язково обирати вартісний подарунок на Новий рік, важливо, щоб він йшов від щирого серця і показував, наскільки дорогою для вас є людина.
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